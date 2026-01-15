[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 우크라 전쟁 평화 협상의 걸림돌로 지목했다.

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 백악관 집무실에서 한 로이터 통신과의 단독 인터뷰에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 두고 “그는 협상할 준비가 돼 있다고 생각한다”며 “(반면)우크라이나가 협상할 준비가 덜 돼있다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 유럽 내 제2차 세계대전 이후 최대 규모의 지상전으로 꼽히는 우크라이나 전쟁이 왜 아직 끝나지 않았느냐는 물음에 “젤렌스키”라고 단호하게 말했다. 젤렌스키 대통령이 협상을 주저하는 이유를 놓곤 “그저 그가 (합의 지점에 도달하는데)어려움을 겪고 있다고 본다”고 했다.

이러한 말은 러시아가 전쟁을 끝낼 뜻이 거의 없다고 주장한 유럽 동맹국들과의 시각과는 확연히 다르다.

이는 젤렌스키에 대한 트럼프 대통령의 불만이 재차 커지고 있다는 점을 시사한다고 로이터는 해석했다.

트럼프 대통령은 자신의 중동 특사인 스티브 윗코프와 사위인 재러드 쿠슈너가 조만간 모스크바를 찾을 가능성이 있다는 보도에 대해선 “아는 바가 없다”고 했다.

다음 주 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF)에서 젤렌스키 대통령과 만날 뜻이 있느냐는 물음에는 “그가 그곳에 있으면 만나겠다”며 “나는 그곳에 갈 것”이라고 했다.

한편 이날 젤렌스키 대통령은 러시아 공습으로 인한 전력 공급망 문제에 대응하기 위해 “에너지 부문에서 비상사태를 선포할 것”이라고 밝혔다. 전쟁이 길어지면서 상황 또한 점점 열악해질 수밖에 없는 상황이다.

이번 비상사태 선포는 지난주 후반부터 우크라이나의 에너지 인프라를 겨냥한 러시아의 드론·미사일 공격이 본격화하며 한겨울 전력과 난방 공급에 차질이 빚어진 가운데 내려진 결정이다.

젤렌스키 대통령은 사회관계망서비스 엑스에 “러시아 공습과 기상 여건 악화의 결과가 심각하다”며 “많은 현안이 긴급한 해결을 필요로 하고 있다”고 호소했다.