사회초년생부터 반려동물 동반 가정까지 라이프스타일 맞춤 차종 제안

[헤럴드경제=권제인 기자] 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카가 전문 세일즈매니저의 현장 상담 경험을 바탕으로 가족 구성원별 라이프스타일에 최적화된 중고차 모델을 15일 제안했다.

리본카가 서민수 청라지점 세일즈매니저의 실제 상담 사례를 기반으로 고객 문의가 많은 가족 유형별 대표 차종을 분석한 결과, 사회초년생과 1인 가구 추천 모델로는 ‘기아 K3’와 ‘현대 아반떼’가 꼽혔다.

리본카에 따르면 사회초년생이나 1인 가구는 차량 선택 시 유지비와 실용성을 가장 중요하게 고려한다. 준중형 세단은 중고차로 구매 시 신차 대비 합리적인 가격대에 구매할 수 있어 가성비가 높으며, 보험료와 연비, 정비 비용 등 유지비 측면에서도 경제적이다.

서민수 세일즈매니저는 “최근에는 ‘K3’의 가성비가 주목받으면서 ‘아반떼’보다 높은 선호도를 보이는 경우도 늘고 있다”며 “장거리 이동이 많은 편이라면 ‘기아 K5’ 같은 중형 세단을 선택하는 것도 좋은 방법”이라고 설명했다.

신혼부부에 대해선 자녀 계획 등 중장기적 활용을 고려해 중형 스포츠유틸리티차량(SUV)을 추천했다. 중형 SUV는 중고차 시장에서 수요가 꾸준해 가격 하락률이 낮아 자산 가치 유지에 유리하며, 넉넉한 실내 공간과 안정적인 주행 성능으로 신혼기부터 육아기까지 장기간 운용이 가능하다.

서민수 매니저는 “신혼부부는 가족 구성원 변화를 고려해 공간 활용도가 높은 차량을 찾는다”며 “대표적으로 ‘기아 쏘렌토’와 ‘현대 싼타페’를 추천한다”고 말했다.

자녀가 있는 30~40대 가족에게는 이동의 쾌적함과 공간 효율성을 고려해 ‘기아 신형 쏘렌토’, ‘현대 팰리세이드’, ‘기아 카니발’을 추천했다.

자녀를 독립시킨 50~60대 부모님 세대는 안락한 승차감과 정숙성, 편리한 승하차가 가능한 세단을 선호하는 것으로 나타났다. 케이카는 ▷중고차 시장의 대표적인 스테디셀러 ‘현대 그랜저’ ▷프리미엄 세단 ‘제네시스 G80’, 대형 세단에 익숙한 고객을 위한 플래그십 모델 ▷‘기아 K9’ ▷‘제네시스 G90’ 등을 제안했다.

또한, 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 소비자가 늘면서 차량 선택 시 실내 구조와 온도 유지 기능, 승하차 편의성 등도 중요한 요인으로 자리 잡고 있다. 리본카는 이 경우 ‘기아 EV5’, ‘테슬라 모델Y’, ‘기아 레이’를 추천한다. ‘EV5’와 ‘모델Y’는 펫 모드 기능이 탑재돼 주정차 시에도 차량 내 온도를 일정하게 유지할 수 있으며, ‘레이’는 낮은 차체와 박스형 구조로 승하차가 편리하고 실내 공간 활용도가 높아 반려동물과의 이동에 적합하다.

리본카 관계자는 “이제 차량은 단순한 이동 수단을 넘어 가족의 일상과 경험을 함께하는 생활공간으로 자리 잡고 있다”며 “리본카는 가족 구성이나 라이프스타일과 관계없이 누구나 이동의 제약 없이 차량을 선택하고 안심하고 이용할 수 있도록 신뢰할 수 있는 품질과 고객 중심의 서비스를 제공하며, 구매 이후에도 사후 관리 서비스로 고객이 일상에서 자유로운 이동을 이어갈 수 있도록 함께하겠다”고 말했다.