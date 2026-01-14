[헤럴드경제=양대근 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 14일 당 중앙윤리위원회가 이른바 ‘당원게시판(당게) 사태’와 관련해 한동훈 전 대표를 제명 의결한 것과 관련 “윤리위 결정을 뒤집고 다른 해결을 모색하는 것은 고려하고 있지 않다”고 말했다.

장 대표는 이날 대전시청에서 이장우 시장과 대전·충남 통합 정책협의를 한 후 기자들과 만난 자리에서 ‘당게 사태와 관련한 정치적 해결점을 모색할 여지가 있느냐’는 질의에 이같이 답했다.

그는 “당게 사건은 오래 진행된 사건이고 그 사이 많은 당내 갈등도 있었다”며 “지난번 걸림돌에 대해 얘기하며 이 문제를 누가 먼저 풀고 가야 정치적으로 해결될지에 대한 제 입장을 말씀드렸다고 생각한다”고 설명했다.

장 대표는 ‘오는 15일 최고위원회의에서 윤리위의 제명 결정을 확정할 예정이냐’는 기자들의 질문에 “재심을 신청할 수 있는 기간이 10일 정도 있는 것으로 안다”며 “재심 청구 전 최고위에서 의결할 수 있는지 당헌·당규나 이전 사례를 보겠다”고 답했다.

내란 특검이 전날 윤석열 전 대통령에게 사형을 구형한 데 대해 그는 “특검의 구형을 가지고 언급할 사안은 아닌 것 같다”며 “법원에서 공정한 재판을 할 것으로 기대한다”고 말했다.

앞서 장 대표는 지난 2일 국회에서 연 신년 기자간담회에서 “어떤 걸림돌은 당 대표가 직접 나서서 제거할 수 없는 게 있다. 어떤 걸림돌은 당원들과의 관계에 있어 직접 그것을 해결해야 할 당사자가 있다”라고 언급한 바 있다.