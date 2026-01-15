CES 2026에서 페르소나AI는 작년에 이어 인터넷 연결이나 고성능 GPU 없이 현장에서 스스로 동작하는 경량 AI 모델로 2년 연속 3개의 혁신상을 수상했다. 서버 의존형 AI의 한계를 넘어 온디바이스 sLLM으로 언제 어디서나 끊김 없는 서비스를 구현한 점이 CES 평가단의 이목을 끌었다.

CTA는 올해 CES 키워드로 인텔리전트 전환(Intelligent Transformation), 장수(Longevity), 미래를 위한 엔지니어링(Engineering Tomorrow)을 핵심 키워드로 제시하며 경량·특화형 sLM이 초거대 모델의 현실적 대안으로 부상하고 있다고 분석했다.

클라우드 중심 디지털 전환을 넘어, AI가 생활·산업 전반에 깊게 스며드는 지능화 전환기 한가운데에서, 경량·특화형 소형 언어 모델(sLM)이 초거대 모델의 현실적인 대안으로 부상하고 있다고 전망하였다.

이러한 점에서 경량 AI 원천 엔진을 내세운 페르소나AI는 인터넷 연결이나 고성능 GPU 없이도 현장에서 스스로 동작하는 경량 AI 모델을 글로벌 무대에 선보였다.

자체 개발 sLLM과 생성형 AI를 온디바이스에 탑재해 통신 장애나 고가의 GPU 및 추가 비용 없이 AI를 엣지로 작동할 수 있다는 점에서 큰 차별점을 지니며, 어떤 현장이든 민감 데이터를 외부로 내보내지 않고 내부 처리하며 유지비를 최소화하는 이 모델은 보안·안정성 측면에서도 높은 평가를 받으며 ‘1인 1AI 디바이스’ 시대를 앞당긴다는 반응을 얻었다.

이번 CES 현장에서 삼보컴퓨터 및 에이텍과의 협업으로 공개한 AI 노트북과 AI PC는 이미지·영상 생성, sLLM 동작을 로컬에서 구동하며 다양한 글로벌 업체로부터 긍정적인 반응 및 잠재 수요를 확인하였다. 페르소나AI는 KGPT, Gen Station, Edge AI 등 서비스를 확대하며, CES 혁신상을 발판으로 글로벌 기업·기관 시장 공략에 속도를 낼 전망이다.