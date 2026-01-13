‘부산시 재정사업 종결 관리 기본 조례’ 우수 평가 포상금 100만원 부산사회복지공동모금회에 기부

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산광역시의회는 법제처가 주관한 ‘우수 자치입법 활동 지방정부 평가’에서 광역 부문 우수 기관으로 선정돼 받은 포상금 100만원 전액을 13일 부산사회복지공동모금회에 기부하고 ‘희망 2026 나눔캠페인’에 동참했다고 밝혔다.

이번 수상은 시민 생활에 직접적인 영향을 미치는 재정 사업의 종결 과정에서 발생할 수 있는 불편을 최소화하고 합리적인 대안 마련을 규정한 ‘부산광역시 재정사업 종결 관리 기본 조례’가 높은 평가를 받은 데 따른 것이다. 해당 조례는 정태숙 부산광역시의회 의원이 발의했다.

이 조례는 1차 내부 심사와 지방자치단체 공무원 투표, 2차 내·외부 전문가 심사와 국민 투표를 거쳐 최종 선정됐으며, 전국 광역시·도 의회 가운데 가장 우수한 조례로 인정받아 표창과 함께 포상금이 수여됐다.

조례를 발의한 정태숙 의원은 “현장에서 제기된 시민들의 불편과 요구를 제도 개선으로 연결한 결과가 인정받아 의미가 크다”며 “포상금 전액 기부를 통해 그 취지를 시민과 함께 나누고, 어려운 이웃에게 작은 도움이 되길 바란다”고 말했다.

부산광역시의회 측은 “앞으로도 시민 의견을 면밀히 반영해 관련 제도의 운영을 내실화하고, 의정 활동 성과를 투명하게 공유해 나가겠다”고 밝혔다.