동작구, 비상수속대책본부 즉시 가동… 지하철역과 연계한 5개 노선, 무료 셔틀버스 40대 운행 -

[헤럴드경제=박종일 선임기자]박일하 동작구청장은 13일 서울 시내버스 파업 돌입에 따라 12일 오전 9시부터 비상수속대책본부를 즉시 가동, 첫차 운행 시간부터 현장을 찾아 주민 불편 상황을 점검했다.

구는 주민들의 교통 공백 최소화를 위해 파업 종료 시까지 지하철역과 연계한 무료 셔틀버스를 운행한다.

셔틀버스는 대체 교통수단이 부족한 시내버스 독점 구간을 중심으로 총 5개 노선에 40대를 배치해 오전 6시부터 오후 11시까지 운행한다.

특히 오전 7~9시, 오후 5~7시 출퇴근 시간에 집중 운영, 그 외 시간대는 20~30분 간격으로 운영한다.

또 셔틀버스마다 직원 1명이 탑승해 주민들에게 이용 안내를 제공하고, 운전자에게 정류소를 안내하는 등 이동 편의를 높였다.

박 구청장은 노들역을 거쳐 경향렉스빌을 순환하는 2번 노선버스에 직접 탑승해 주민들에게 버스 파업 안내를 진행하고, 승하차를 지원하며, 리플릿을 배부하는 등 버스파업에 따른 혼란 최소화에 총력을 기울이고 있다.

구에 따르면 13일 오전 9시 기준 무료 셔틀버스는 120회 운행했고, 3시간 동안 1,162명이 탑승해 출근길 원활한 이동을 지원했다.

구는 파업 당일 운행 상황을 지속적으로 모니터링하고, 승객 수요에 따라 투입 차량수를 탄력적으로 조정할 계획이다.

자세한 사항은 동작구 홈페이지와 블로그 등 SNS에서 확인할 수 있다.

박일하 동작구청장은 “시내버스 파업으로 인한 주민들의 불편함을 직접 확인하고 불안함을 해소하고자 현장에 나왔다”며 “교통 공백이 최소화될 수 있도록 끝까지 직접 점검하고 필요한 조치를 즉시 취하겠다”라고 말했다.