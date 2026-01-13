대형 손보사, 2월 중 보험료 인상 적용 1인당 연 9000원씩 부담 늘어날 듯

[헤럴드경제=박성준 기자] 국내 주요 손해보험사들의 자동차보험료가 5년 만에 인상된다.

13일 보험업계에 따르면 국내 대형 손보사 4곳(삼성화재·DB손해보험·현대해상·KB손해보험)은 최근 보험개발원 요율 검증을 마치고, 자동차보험료를 인상하기로 했다.

삼성화재와 현대해상은 1.4%, DB손보와 KB손보가 1.3% 인상하기로 했다. 시점은 삼성화재가 2월 11일부터, 현대해상과 DB손보가 2월 16일부터 적용한다. 신규·갱신 계약분에 인상된 보험료율을 반영할 계획이다. KB손보는 조만간 적용 시점을 확정할 계획이다. 국내 주요 보험사들이 내달 중 자동차보험료 인상에 나설 경우 이는 지난 2021년 이후 5년 만에 보험료가 인상되는 것이다.

손보사들은 고물가 상황 등을 고려해 지난 2022년부터 1~3%씩 4년 연속 보험료를 인하해 왔다. 하지만 지난 4년간 누적된 보험료 인하 효과와 사고당 손해액이 커지면서 손해율이 한계에 이르고 있다. 올해 11월 기준 대형 4개사의 자동차보험 손해율(단순 평균 기준)은 92.1% 수준으로, 손익분기점으로 여기는 80%를 훌쩍 넘어섰다.

당초 손보업계는 2~3% 인상안을 마련해 금융당국과 협의를 진행했으나, 금융당국과의 협의 과정에서 인상폭이 낮춰진 것으로 전해졌다. 이번 보험료 인상에 따라 1인당 연간 보험료 부담은 약 9000원 늘어날 전망이다. 지난 2024년 기준 국내 평균 자동차보험료는 약 69만2000원이었다.