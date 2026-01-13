-디지털 스크린을 이용한 스포츠 시설, 배팅·피칭·사커 등 선호도 높은 7개 종목 설치

-전 타석 GDR 설치된 50M 길이의 복층형 인도어 골프 연습장 및 스크린 연습장

-단지 내에서 날씨·계절 상관없이 가족·이웃과 즐기는, 일상이 힐링이 되는 삶 완성

“얘들 성화에 레전드 히어로즈 이용하려고 잠실 롯데월드타워까지 차 타고 나가면서 차 밀리고 대기하면서 기다려야 했던 시간 들이 생각나네요. 아이들은 너무 신나고 재미 있어 했는데, 저랑 와이프는 너무 힘들었어요. 지금은 우리 아파트 단지 안에 생겨서 너무 좋아요. 집 밖으로 멀리 나갈 필요 없이 편하게 이용할 수 있게 되다 보니 아이들이 너무 신나 하네요(입주민 A씨, 37세 남성)”

국내 3대 시행사인 DK아시아는 지난달 24일 ’로열 레전드 히어로즈‘를 인천 최초 후분양 브랜드 대단지 ’신검단 로열파크씨티Ⅱ(1,500세대)‘에 오픈했다고 밝혔다. 이를 통해 입주민인 로열파크씨티즌들은 날씨와 계절에 영향을 받지 않고 대한민국 아파트 최초로 단지 내에서 스크린 골프는 물론 실제 야구 배트와 축구공 등을 이용해 디지털 스크린에 야구공을 치고 축구공을 차는 등의 스포츠 여가 활동을 즐길 수 있게 됐다.

레전드 히어로즈는 잠실 롯데월드몰을 비롯해 소노캄, 쏠비치, 소노펠리체 등 국내 대표 대형 쇼핑몰과 최고급 리조트에서만 운영되는 디지털 스크린 스포츠 시설이다.

로열 레전드 히어로즈에는 7개 스포츠 종목이 설치됐다. 배팅(타격 연습), 피칭(투구 체험), 사커(축구 슈팅), 양궁, 농구, 액션 레이싱과 캔디 슬러시 등 디지털 스크린 스포츠 가운데 가장 선호도가 높고 가족들이 함께 이용하기 좋은 스포츠 게임으로 구성한 것이 눈길을 끈다. 이용 비용은 잠실 레전드 히어로즈 이용 요금 대비 최대 30% 할인된 가격으로 어린이부터 청소년, 가족들이 부담 없이 즐길 수 있다.

DK아시아는 오픈 준비 단계에서부터 입주민의 생활 편의를 최우선 가치로 두었다. 소음이 단지에 영향을 주지 않도록 상가 지하에 시설을 배치한 것은 물론 임대수익을 포기하면서까지 입주민의 만족도를 우선하는 결정을 내렸다. 이러한 조치는 입주민들 스스로가 세상에서 가장 특별한 도시에 살고 있다는 특별한 자부심을 느끼는 중요한 배경이 되고 있다.

현재 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 국내 최초로 5D조경을 구현했으며, 6성급 호텔 수준의 38개의 커뮤니티 시설과 13가지 하이엔드 주거 서비스를 제공하고 있다. 실제 전 타석 GDR이 설치된 50M 길이의 복층형 인도어 골프연습장과 스크린 골프 연습장, 태릉선수촌에 설치된 테크노짐 운동 기구를 갖춘 피트니스 센터 등이 운영 중이다. 세계적인 조경과 조경 시설을 즐길 수 있는 로열 트레인 서비스, 55인승(66ft) 파워 카타마란 요트 두 척을 활용한 프라이빗 요트 서비스, 단지 내에서 개봉작을 감상할 수 있는 로열 씨네마 라운지 등은 이미 시그니처 커뮤니티 주거 서비스로 자리 잡았다. 여기에 바데풀과 유아풀 그리고 건식사우나를 갖춘 최고급 호텔식 수영장과 열탕과 온탕, 냉탕 등 3개의 탕을 구비 한 대형 사우나도 오픈 예정이다.

한편 의료 분야에서도 입주민 편의성을 최우선으로 둔 DK아시아는 인천 대표 대학병원인 가톨릭관동대학교 의과대학 부속 국제성모병원과의 업무 협약을 통해 국내 최초로 입주민 전용 다이렉트 대면 의료 시스템을 도입했다. 응급 대응부터 신속한 진료 안내, 예약, 맞춤형 건강 정보 제공까지 아우르는 차별화된 메디컬 혜택을 제공하고 있다. 현재 일부 1군 브랜드 아파트가 병원과 연계한 비대면 원격진료를 앞세워 차별화를 강조하고 있지만 실제 의료는 여전히 대면 진료가 중심이다. 비대면 원격진료는 정확한 진단과 치료의 한계로 실제 이용률이 낮고 보여주기식 마케팅에 그치는 경우가 대부분이다.

DK아시아 김형남 전무는 “이번 로열 레전드 히어로즈 개장을 통해 입주민은 물론 투어 예약 고객들에게도 가족과 함께 웃고 즐길 수 있는 따뜻한 경험을 선물하고자 했다.” 며 “특히 개장일을 크리스마스 이브(24일)로 맞춘 것도 로열파크씨티를 찾아오는 모든 분들에게 특별한 선물을 드릴려고 했던 마음이었다” 며 “하이엔드 리조트 도시는 커뮤니티부터 남다르다는 특별한 자부심과 함께, DK아시아가 만들면 그 자체로 자부심이 되는 가치를 바탕으로 차별화된 최고급 커뮤니티와 서비스를 꾸준히 확장해 나가겠다” 고 말했다.

현재 DK아시아가 조성 중인 로열파크씨티 1단계 6,305세대는 대우건설이 시공하여 준공을 완료하였으며 금융 주관사는 하나은행이 맡았다. 2단계 1만6,025세대는 토지 매입을 완료하고 현재 인허가 절차를 진행 중이며, 단계별 개발이 본격화되면서 대한민국 최초 프리미엄 리조트 도시로서의 완성도 역시 점차 높아지고 있다.