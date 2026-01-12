[헤럴드경제=박연수 기자] 홈플러스가 부채를 회계상 자본으로 바꿔 자산가치를 부풀렸다는 의론에 대해 12일 반박했다.

검찰은 홈플러스 대주주인 MBK파트너스가 상환전환우선주(RCPS) 상환권 주체를 특수목적법인(SPC) 한국리테일투자에서 홈플러스로 넘기면서 회계 기준을 어겼다고 보고 있다.

이에 대해 홈플러스는 “RCPS의 회계상 자본전환은 외부 회계법인의 객관적인 검토를 받아, 적법하게 실행됐다”며 “RCPS 자본전환은 신용등급 하락 이후인 2025년 2월 27일에 이루어진 것으로, 전단채(ABSTB) 발행과는 무관하다”고 밝혔다.

토지에 대한 자산재평가를 통해 자산 가치를 키웠다는 의혹에 대해서도 부정했다. 홈플러스는 “정부로부터 인가된 감정평가기관의 객관적인 평가를 바탕으로 공식적인 절차를 거쳐 이루어졌다”며 “그동안 부동산 가치가 크게 상승했으나 오랜 기간 자산재평가를 하지 않으면서 실제가치와 장부가치 간에 차이가 크게 발생했다”고 말했다.

이어 “투자자 등 이해관계자들에게 정확한 정보를 제공하고자 객관적이고 공식적인 절차를 통해 현재 실제 자산가치를 장부에 반영한 것”이라며 “자산재평가 결과가 반영된 재무제표도 회생신청 이후인 2025년 6월에 공시됐다”고 덧붙였다.