우상희 한국투자증권 IMA담당 상무 1호 1조 완판…자금 3분의 2 집행 저금리속 ‘만기원금 보장’ 인기요인

“안전하지만 예·적금보다 한 단계 높은 수익을 원하는 자금이 움직였죠. 상품 라인업이 다양해지면 은행뿐 아니라 다양한 투자처에 묶여 있던 자금까지 유입될 수 있습니다. ”

우상희(사진) 한국투자증권 종합투자계좌(IMA)담당 상무가 꼽은 ‘완판’ 비결이다. 실적 배당형 상품이지만, 만기 원금이 보장되는 구조가 저금리 환경에서 투자자들의 선택을 이끌었다는 설명이다.

그는 최근 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 진행된 헤럴드경제와 인터뷰에서 “현재 모집 자금의 약 3분의 2가 이미 투자 집행 단계에 들어갔다”며 이같이 밝혔다.

한국투자증권이 최근 출시한 ‘한국투자 IMA S1’의 전체 모집액은 1조590억원을 기록했다. 개인 투자자 자금은 8638억원에 달했다.

1호 IMA 상품은 운용 국면에 진입했다. 우 상무는 “자금을 빠르게 소진해 수익률을 높이는 것이 지금 가장 중요한 과제”라고 말했다. 이어 “시장 상황을 지속적으로 모니터링하면서 안전성과 성장성을 함께 고려한 투자 기회를 검토하고 있다”고 덧붙였다.

자산 구성은 안정적인 현금흐름에 초점을 맞췄다. 그는 “초도 상품인 만큼 수익률을 예측할 수 있고 안정적인 현금흐름이 나오는 자산 위주로 구성했다”며 “대출 성격을 가지고 이자를 받을 수 있는 구조이되 수익률은 조금 더 높은 자산을 담는다”고 설명했다.

‘안정성과 수익성’을 동시에 충족해야 해 자산 선별 과정이 쉽지만은 않았다. 우 상무는 “만기 내 시장에서 매각이 가능한 자산을 우선적으로 선정했다”며 “시장 매각을 원칙으로 하되 회사의 고유자금(PI)으로 인수하는 방식도 플랜B로 검토하고 있다”고 설명했다.

한국투자증권 IMA 운용 조직은 전략부와 투자부로 구성됐다. 약 20명 규모다. 투자부에는 회계사, 변호사, 국제재무분석사(CFA) 등 전문 인력이 배치됐다.

발행어음 사업을 통해 축적한 투자·심사 경험도 IMA 사업에 ‘이식’됐다. 우 상무는 “(한국투자증권이) 2017년 발행어음 인가를 1호로 받았고 8년간 가장 큰 규모로 발행어음 사업을 운영해 왔다”며 “그 운영 경험은 단지 운용 부문만의 경험이 아니라 심사와 리스크 관리, 전반적인 시스템에 녹아 있는 경험치”라고 말했다.

발행어음과 함께 IMA는 회사의 자금 조달 구조의 한 축으로 자리할 것으로 보인다. 우 상무는 “발행어음은 1년 미만의 자금을 조달하는 구조라 자산·부채 만기 매칭에 대해 고민이 생길 수 있다”고 짚었다. 그러면서 “IMA는 2년 이상을 70% 이상으로 조달해야 하는 구조이기 때문에 장기성 자금 조달이 가능하다”며 “전체 포트폴리오 차원에서 자산·부채 미스매치를 줄여줄 수 있는 하나의 새로운 툴을 가져가는 것”이라고 설명했다.

2호 상품도 가시권에 들어왔다. 우 상무는 “의사결정이 이뤄지면 일정이 잡힐 것”이라고 말했다. 이어 “1호 상품은 IMA에 대한 인지도를 쌓는 과정이었다”며 “이후에는 시장 상황과 고객 반응에 맞춰 다양한 상품을 고민할 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 문이림 기자