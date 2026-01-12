[헤럴드경제=이명수 기자] 그룹 뉴진스에서 계약해지된 다니엘이 팬들과 만나는 라이브 방송 자리를 마련했다.

다니엘의 법률대리를 맡는 법무법인(유) 화우에 따르면 다니엘은 12일 오후 7시, 개인 SNS를 통해 팬들과 직접 만나는 ‘라이브 메시지’ 시간을 진행한다.

다니엘 측은 “이번 라이브는 팬들과 순수한 소통을 위한 것이며 소송과 관련이 없음을 알려 드린다”고 전했다.

이런 가운데 다니엘로 추정되는 인스타그램 계정이 개설돼 눈길을 끌었다. 다니엘의 친언니이자 솔로 가수로 활동 중인 다니엘 마쉬가 유일한 팔로우 계정이다.

뉴진스 활동 당시에는 멤버들이 공식 팀 계정만 사용했던 것과 달리 다니엘이 팀 퇴출 후 팬들과 독자적인 소통 창구를 만든 것으로 보인다. 해당 계정은 12일 오전 기준 20만 팔로워를 넘겼다.

한편 뉴진스 소속사 어도어는 지난달 29일 다니엘에게 전속계약 해지를 통보했다며 “이번 (전속계약) 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해서는 법적 책임을 물을 예정”이라고 밝혔다.