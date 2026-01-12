인도·호주·EU·멕시코도 함께…中 희토류 공급망 장악 경계

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국 희토류 패권에 맞서 미국이 소집한 G7(주요 7개국) ‘핵심광물 회의’에 한국이 참석한다고 로이터통신이 11일(현지시간) 보도했다.

로이터는 미국 고위 정부 당국자를 인용해 12일 저녁 미국 워싱턴에서 열리는 핵심광물 회의에 G7 회원국 미국·일본·영국·캐나다·독일·프랑스·이탈리아 외에도 한국과 인도, 호주, 유럽연합(EU), 멕시코 장관이 함께 한다고 전했다.

이날 회의 참가국들은 핵심 광물 주요 소비국이라는 공통점이 있다. 이들의 수요를 합치면 전 세계 핵심 광물 수요의 60%에 달한다.

이번 회의에선 중국의 희토류 패권 속에서 핵심광물 공급 문제가 시급한 과제라는 점을 공유하고, 해결책을 논의할 전망이다.

한 당국자는 “긴급성이 이날의 주제”라며 “서로 다른 관점이 있고, 여러 국가가 이 (핵심광물) 문제에 연관돼 있기 때문에 우리는 빠르게 움직여야 한다”고 강조했다. 이어 “미국은 모두를 모으고 우리의 마음속 계획을 공유하는 역할을 하고 있다”며 “우리와 비슷한 수준의 시급성을 느낀 이들과 함께 움직일 준비가 돼있고, 이 문제가 얼마나 심각한지 깨달은 이들이라면 우리와 함께할 수 있다”고 말했다.

이날 회의를 마친 뒤 참가국은 성명을 발표할 것으로 예상되지만, 구체적인 공동 행동이 나올 가능성은 크지 않을 것으로 전해졌다.

미국이 이처럼 핵심광물을 시급한 안건으로 꺼내 들고 앞장서서 회의를 주도한 배경에는 중국의 희토류 패권에 대한 강한 경계심이 자리한다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 중국은 리튬과 코발트, 희토류 등 핵심 광물 공급망을 장악하고 있다. 이 광물들은 첨단 반도체와 배터리 생산에 사용되는 핵심 자원으로 꼽힌다.

미국은 호주, 우크라이나 등과 핵심 광물 관련 협약을 체결하며 꾸준히 중국 의존도를 낮추기 위해 노력해왔다. 하지만 호주와의 협약이 체결된 지 3개월이 되고도 아직 풀리지 않은 문제들이 산적한 것으로 알려졌다.

이와 별도로 지난해 6월 스콧 베선트 미국 재무장관이 직접 G7 지도자들을 만나 희토류와 관련한 발표를 진행했고, 이후 G7은 핵심광물에 대한 새로운 행동 계획에 합의한 바 있다. 다만, G7 국가들이 행동계획에 동의했음에도 불구하고 이를 시급하게 여기지 않는다는 점 때문에 베선트 장관의 좌절감이 커졌다고 한 당국자는 전했다.

이번 회의가 중국이 일본을 상대로 희토류 등이 포함된 이중용도(군사·민간 양용) 물자의 수출통제 방침을 밝힌 지 며칠 만에 열린다는 점에도 눈길이 모인다. 다만 복수의 당국자는 이번 핵심광물 회의는 중국의 대일 수출통제에 앞서 미리 계획된 것이라고 했다.