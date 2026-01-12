‘이순신길’과 맞닿은 충무로 골목형상점가 일대에 중구 도시브랜드 ‘이순신1545’ LED브랜드판 44개소 설치... 불법 입간판 정비 및 통일성 있는 디자인 적용된 입간판 74개소 설치

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구가 충무로 골목형상점가(회장 박동춘) 점포들을 구 도시브랜드 ‘이순신1545’를 활용한 LED브랜드판과 입간판으로 단장했다.

낡고 제각각이던 골목에 통일된 디자인을 입혀 상권의 이미지를 크게 바꿨다.

충무로 골목형상점가는 충무로역과 진양상가 인근 충무로2길에 자리 잡고 있다. 다양한 맛과 아기자기한 멋을 지닌 식당, 카페, 베이커리, 주점 등이 즐비해 점심·저녁시간 인근 직장인들은 물론, 최근에는 외국인 관광객들의 발길도 늘어나고 있다.

구는 지난달 이 일대 점포 44곳에 ‘이순신1545’의 디자인 요소를 접목한 벽부형 LED브랜드판을 설치했다. 브랜드판은 전구빛을 바탕색으로 사용해 밤이 되면 따뜻하고 감성적인 분위기를 연출한다. 보행자 눈높이에 맞춰 설치해 골목을 걷는 것만으로 충무로 골목상권과 이순신 도시브랜드를 자연스럽게 인식할 수 있다. 재원은 시비와 함께 상인들의 적극적인 자비 분담으로 마련됐다.

이와 함께 중구는 난립했던 입간판들을 모두 정비하고 ‘이순신1545’와 점포의 대표 메뉴가 한눈에 들어오는 새 입간판도 74곳에 세웠다. 디자인은 대학생 옥외광고 연합동아리인 ‘RE:SIGN’의 재능 기부에 힘입어 신선함을 더했다.

이 사업은 행정안전부의 적극행정을 통한 규제 개선과 서울시의 창의제안 우수사례에 선정될 만큼 좋은 평가를 받았다.

박동춘 충무로 골목형상점가 회장은 “예전에는 골목이 뭔가 산만했는데 통일된 디자인으로 싹 바꾸니 훨씬 단정해지고 골목이 하나로 이어진 느낌”이라며 “손님들도 이구동성으로 예쁘고 신선하다고 하니 보람도 있고 상권 활성화에 대한 기대감도 커진다”고 말했다.

중구는 이순신 장군의 탄생지임을 알리기 위해 지난해 10월 도시브랜드 ‘이순신1545’를 구축했다. 충무로 지명은 충무공 이순신 시호에서 유래했고 해당 상점가 위치가 지난해 구가 명예도로로 지정한 ‘이순신길’(을지로3가역~남산골 한옥마을)과도 맞닿아 있어 골목형상점가만의 브랜드판과 입간판은 의미가 남다르다.

구 관계자는 “도시브랜드 ‘이순신1545’는 주민의 삶 속에서 체감될 때 가치가 있다”며 “이번 사업을 계기로 골목상권에 활력을 더하고, 중구만의 정체성을 널리 알리는 계기가 되길 바란다”고 전했다.