[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 스트레이 키즈와 지드래곤, 제니가 골든디스크어워즈 대상을 각각 나눠가졌다.

스트레이 키즈는 정규 앨범 ‘카르마’(KARMA)로 지난 10일 대만 타이베이돔에서 열린 제40회 골든디스크어워즈 시상식에서 음반 대상을 포함해 3관왕에 올랐다.

지드래곤은 디지털 대상을 포함해 디지털 음원 본상, 음반 본상 등 3개 부문을, 블랙핑크 제니는 아티스트 대상을 포함해 총 4개의 트로피를 획득했다. 디지털 음원 본상에선 제니와 블랙핑크가 나란히 수상했고, 제니는 여기에 글로벌 임팩트 어워드 위드 프리즘까지 받았다.

올해의 신인은 명실상부 올데이 프로젝트와 코르티스였다. 인기상은 그룹 방탄소년단(BTS) 진과 그룹 하츠투하츠가 가져갔다.

■ 다음은 부문별 수상자 명단.

▷ 음반 대상 = 스트레이 키즈

▷ 디지털 음원 대상 = 지드래곤

▷ 아티스트 대상 = 제니

▷ 음반 본상 = NCT 위시, 에이티즈, 아이브, 라이즈, 스트레이 키즈, 지드래곤, 제로베이스원, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 엔하이픈

▷ 디지털 음원 본상 = 보이넥스트도어, 르세라핌, 올데이 프로젝트, 로제, 제니, 블랙핑크, 조째즈, 에스파, 아이브, 지드래곤

▷ 신인상 = 올데이 프로젝트, 코르티스

▷ 골든디스크 업비트 인기상 = 진, 하츠투하츠

▷ 골든 초이스 = 아크, 클로즈 유어 아이즈

▷ 넥스트 제너레이션 = 키키

▷ 코스모폴리탄 아티스트상 = 아이브

▷ 글로벌 임팩트 어워드 위드 프리즘 = 제니

▷ 베스트 퍼포먼스 = 이즈나, 투어스

▷ 베스트 그룹 = 몬스타엑스

▷ 네이버 AI 초이스 = 보이넥스트도어