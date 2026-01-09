[헤럴드경제=신소연 기자] 앱(App)에 키워드 몇 개만 넣어주면 그럴듯한 수필, 소설, 시가 술술 나온다. 생성형 인공지능(AI) 이야기다. AI가 일상생활에 깊숙이 스며들면서 이젠 글쓰기도 인간만이 할 수 있는 고유의 영역에서 벗어났다. 그렇다면 우리가 직접 글을 쓰는 일은 여전히 의미가 있을까.

30여년간 기자로 활동한 남궁덕 성균관대 겸임교수는 신간 ‘AI시대 공감 글쓰기’를 통해 AI는 글쓰기의 유용한 보조 도구가 될 수는 있지만, 인간에게 고유한 ‘창의성’과 ‘사유의 깊이’를 완전히 대체할 수는 없다고 단언한다.

그는 디지털 환경 속에서 과거보다 더 분명하고 논리적으로 쓸 줄 아는 힘이 더욱 중요해졌다고 말한다. 정보가 넘치는 시대일수록 단단한 문장과 선별된 메시지는 더 큰 설득력을 갖기 때문이다. 이와 함께 오랜 시간의 고민과 퇴고 과정 역시 좋은 글의 탄생을 위해 필요한 요소라는 점도 지적한다.

저자는 글쓰기에는 글쓴이의 성향과 인성이 드러나기 때문에 지금이야말로 글쓰기의 기본을 다시 익혀야 할 때라고 주장한다. 그 출발점으로 오감(五感)에 집중해 관찰하고, 기록하는 습관을 제안한다.

책의 전반부에서는 글쓰기의 개념과 주제 선정, 자료 찾기, 문장 늘리기와 줄이기, 제목 정하기 등 기본기를 설명한다. 이어 차별화된 글쓰기를 통해 경쟁력을 높이는 방법을 구체적인 사례와 함께 소개한다.

후반부에는 저자가 쓴 칼럼, 에세이, 서평 등이 실려있다. 독자는 이를 통해 앞서 제시된 글쓰기 원칙이 실제 글에서 어떻게 구현되는지 확인할 수 있다.