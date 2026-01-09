2024년부터 매년 1억원씩 누적 기부금 3억원 “시설보호 종료된 청년 ‘자립 준비 마중물’ 되길”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연이 올해도 서울특별시 자립지원전담기관(서울시자립지원전담기관)에 1억원의 기부금을 전달했다고 9일 밝혔다.

고려아연이 전달한 기부금은 아동양육시설·공동생활가정·가정위탁 등에서의 보호가 종료돼 사회로 나와 자립을 준비하는 ‘자립준비청년’ 지원에 쓰인다.

이날 서울 용산구 서울시자립지원전담기관 교육장에서 진행된 전달식 행사에는 김기준 고려아연 지속가능경영본부장(부사장), 박진하 서울시자립지원전담기관장 등 주요 관계자 10여 명이 참석한 가운데 2026년 지원사업 추진계획 공유와 기부금 전달식, 기념촬영 등이 진행됐다.

아동복지시설이나 위탁가정 보호아동은 만 18세-24세 이후 보호가 종료되면 시설을 떠나 자립을 시작한다. 서울시 산하 기관인 서울시자립지원전담기관은 이들이 안정적으로 지역사회에 정착할 수 있도록 종합적인 자립지원 서비스를 제공하고 있다.

고려아연이 지난 2024년부터 올해까지 서울시자립지원전담기관에 전달한 누적 기부금은 3억원이다. 기관은 해당 기부금을 활용해 ▷아동복지시설 및 위탁가정 보호아동 ▷보호조치가 종료되거나 해당 시설에서 퇴소한 지 5년이 지나지 않은 사람 ▷18세 이전 보호조치가 종료되거나 해당 시설에서 퇴소해 자립지원이 필요한 사람 ▷보호시설 퇴소 5년 이후 위기상황에 있는 자립준비청년 등을 지원하고 있다.

고려아연이 올해 전달한 기부금 1억원은 우선적으로 시설보호 종료 후 5년이 지난 ‘사각지대 자립준비청년’을 지원하는 데 쓰일 예정이다.

김기준 고려아연 부사장은 “이번에 전달한 기부금이 시설보호가 종료된 청년들의 자립을 위한 마중물이 됐으면 하는 마음”이라며 “앞으로도 고려아연은 자립준비청년들이 든든한 지역사회 구성원으로 성장하는 데 필요한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

한편, 고려아연은 지난해 서울시가 주관하는 ‘자립준비청년 자립지원 민관협력 네트워크 구축’에 참여해 긴급SOS자금 조성에 힘을 보탰다. 이 외에도 매년 영업이익의 약 1% 수준인 70억원 상당을 우리사회에 환원하며 지역사회 취약계층을 지원하고 있다.