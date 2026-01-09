작년 영업이익률 40%대…‘초격차’ 입증 5공장·美 거점 확보 수주 모멘텀 확대 올해 매출 30%·영업익 60% 달성 전망

삼성바이오로직스가 2026년 벽두부터 ‘실적 홈런’을 예고했다. 지난해 글로벌 바이오 업황의 불확실성 속에서도 40% 중반대의 압도적인 영업이익률을 기록하며 ‘고성장’과 ‘고수익’ 기조를 확실히 굳힌 것으로 분석된다.

증권가는 삼성바이오로직스가 올해 5공장 가동과 미국 생산 거점 확보를 통해 ‘글로벌 CDMO(위탁개발생산) 대장주’로서의 프리미엄을 지속할 것으로 내다봤다.

9일 증권가에 따르면 삼성바이오로직스의 2025년 연간 실적은 전년 대비 매출은 약 30%, 영업이익은 50~60%가량 증가할 것으로 전망된다.

2025년 4분기 실적 역시 시장의 눈높이를 충족시킬 전망이다. 인적분할과 미국 생산시설 인수 등에 따른 일회성 비용과 원재료비 상승 요인이 있었지만, 공장 가동률 상승과 우호적인 환율 효과가 이를 상쇄하며 견조한 성장세를 이어갔다.

위혜주 한국투자증권 연구원은 “4분기 실적은 시장 컨센서스를 약 4% 상회할 것”이라며 “역대 최고 수주 및 실적을 기록하며 실적에 대한 우려를 불식시켰다”고 평가했다.

증권가는 삼성바이오로직스의 진정한 ‘퀀텀 점프’는 올해가 될 것으로 보고 있다. 18만ℓ 규모의 5공장 매출이 본격적으로 실적에 반영되는 데다, 최근 인수한 미국 GSK 바이오의약품 생산시설이 글로벌 수주 경쟁력을 한층 끌어올릴 것이란 분석이다.

그동안 삼성바이오로직스의 약점으로 지적됐던 ‘해외 생산 거점 부재’가 해소된 점이 긍정적이다. 미국 내 생산 시설 확보는 글로벌 고객사들의 요구에 즉각 대응할 수 있는 유연성을 제공하며, 향후 수주전에서 유리한 고지를 점하게 할 ‘키(Key)’가 될 전망이다.

대외적인 환경도 삼성바이오로직스 편이다. 미국 국방수권법(NDAA) 내 ‘1260H’ 조항과 생물보안법 이슈가 지속되면서 글로벌 제약사들의 ‘탈(脫)중국’ 공급망 재편 움직임이 빨라지고 있다. 중국 기업을 배제하려는 움직임은 반대로 검증된 트랙 레코드(수주 이력)와 압도적인 생산 능력을 갖춘 삼성바이오로직스에는 중장기적인 수혜로 작용할 가능성이 크다.

한승연 NH투자증권 연구원은 “삼성바이오로직스는 2026년에도 경쟁사인 론자를 압도하는 성장성과 수익성을 보여줄 것”이라며 “생물보안법 관련 반사이익과 구조적인 프리미엄을 고려할 때 ‘CDMO 대장주’로서의 입지는 흔들리지 않을 것”이라고 분석했다.

최은지 기자