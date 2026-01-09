경기 파주서 女 보험설계사 감금됐다 신고

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기 파주의 한 아파트에서 여성 보험설계사를 감금했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사 중이다.

9일 경찰에 따르면 전날 오후 1시 52분쯤 “파주시 동패동의 한 아파트에서 여성 보험설계사를 외부로 내보내 주지 않고 있다”는 내용의 112 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 경찰은 해당 아파트에서 60대 남성 A씨를 상대로 사실관계를 확인한 뒤 임의동행 조치했다.

A씨는 경찰 조사에서 “반복적인 보험 가입 권유 전화에 화가 났다”는 취지로 진술했다.

당시 A씨는 ‘보험 설계를 받겠다’며 보험설계사인 60대 여성 B씨를 자신의 주거지로 오라고 했다. 실제 B씨가 자기 집으로 오자 B씨 전화로 B씨 상사에게 전화 해 항의했다. 경찰에 신고한 이는 B씨의 상사였다.

B씨는 약 50분 간 외부로 나가지 못한 것으로 조사됐다. A씨가 B씨에게 폭행이나 상해를 가하지는 않았다.

경찰은 A씨를 상대로 조사를 진행한 뒤 귀가 조처했으며, 추가 조사를 거쳐 신병 처리 여부를 결정할 방침이다.