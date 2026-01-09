폭행 논란에 총판 계약 해지, 매장은 정상 운영 새 총판 물색 예고…최소 1분기 혼선 이어질듯 SNS 불매 확산 조짐, 다른 브랜드로 불신 번져

[헤럴드경제=박연수 기자] 러닝화 브랜드 ‘호카(HOKA)’를 둘러싼 국내 유통 환경이 급변하며 소비자 혼란이 가중되고 있다.

9일 업계에 따르면 국내 총판사 조이웍스앤코 조성환 전 대표의 하청업체 직원 폭행 논란이 불거지자, 미국 본사인 데커스 브랜즈는 조이웍스앤코와 국내 유통 계약을 해지했다. 조 대표는 지난 7일 대표직에서 사퇴했지만, 사태는 일단락되지 않는 분위기다.

아직 호카 제품 구매에 즉각적인 제약은 없다. 백화점과 주요 쇼핑몰에 입점한 호카 매장은 정상 운영 중이다. 유통업체나 판매 직원들에게도 별도의 판매 중단 공지는 내려오지 않았다.

앞으로가 문제다. 호카 본사는 새로운 국내 총판을 찾거나, 직진출 방식으로 전환해야 한다. 새로운 총판을 선정할 경우 매장과 재고는 자연스럽게 양도될 가능성이 크다. 하지만 통상적인 법적 검토와 실사 절차를 고려하면 최소 1분기까지는 혼란이 이어질 수 있다는 전망이 나온다.

패션 업계 관계자는 “기존 재고와 매장 운영은 계약 해지와 무관하게 일정 기간 유지되는 경우가 많다”며 “향후 새 총판 선정 후 조이웍스앤코가 재고와 매장을 넘기는 방식으로 계약을 체결할 것으로 예상된다”고 말했다.

조이웍스앤코는 지난해 9월 오하임앤컴퍼니에서 사명을 변경하며 호카 오프라인 리테일 사업부를 250억원에 인수했다. 당시 양수 대금을 125억원씩 2차에 나눠 지급하기로 했고, 올해 9월 말 2차 지급을 앞두고 있었다.

이에 대해 조이웍스앤코는 “조이웍스와 데커스 간 국내 총판계약이 해지됨에 따라, 당사는 현재 조이웍스와 체결한 호카 오프라인 부문 영업양수도 계약 해지 및 후속 조치를 검토 중”이라며 “오프라인 매장 운영 연속성과 상품 공급 안정화를 위해 관련 이해관계자와 필요한 협의 및 대체 방안을 신속하게 마련할 것”이라고 밝혔다.

조이웍스앤코는 러닝 붐에 빠르게 성장했다. 호카 오프라인 사업부는 지난 2024년 매출액 306억원, 영업이익 47억원을 기록했다. 지난해 상반기에도 매출 188억원, 영업이익 28억원을 달성하며 러닝화 시장의 선두 주자로 자리 잡았다. 매장당 월평균 매출액은 4억4700만원으로 추정됐다. 지난해 9월 신승회계법인은 호카 오프라인 부문의 매출액이 2028년 428억원에 이를 것으로 전망하며, 연간 40억원 수준의 안정적인 영업이익을 예상한 바 있다.

탄탄한 성장세에 업계에서는 호카의 국내 총판 자리를 두고 다수의 기업이 관심을 보일 것으로 보고 있다. 러닝화 시장의 성장세가 여전한 데다, 호카 본사가 비교적 빠르게 계약 해지에 나서며 브랜드 이미지 훼손을 최소화했다는 평가가 나온다.

조이웍스앤코의 향후 사업 환경은 녹록지 않을 것이라는 관측이 제기된다. 업계 다른 관계자는 “(이번 폭행 사건으로 인해) 호카 외에도 써코니, 노다 등 다른 브랜드 본사와의 계약 관계에도 부담으로 작용할 것”이라며 “호카 본사로부터 손해배상 청구를 당할 위험도 있다”고 내다봤다. 조이웍스앤코는 지난해 7월 러닝화 브랜드 써코니와 독점 유통 계약을 체결했다.

SNS(사회관계망서비스)를 통한 부정적인 반응도 이어지고 있다. 일부 소비자들은 써코니, 노다 등 브랜드를 함께 거론하며 불매 의사를 밝히고 있다.