외국인 고객 특화 제주 PB채널 구축 외국 국적 직원 배치해 맞춤형 서비스

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 자산관리 수요가 높은 외국인 고객을 위한 자산관리 전담 채널인 ‘제주글로벌PB영업점’을 열었다고 9일 밝혔다.

제주글로벌PB영업점은 제주지역에 거주하는 외국인 고객의 금융상담 수요가 확대되는 영업환경을 반영해 신설한 외국인 특화 영업점이다. 자산관리를 비롯해 ▷외환 ▷해외송금 ▷세무상담 등 종합 금융서비스를 제공한다.

우리은행은 고객별 맞춤 금융서비스를 제공하기 위해 기존 영업점보다 독립성과 프라이버시를 강화한 전용 상담공간을 마련했다. 이를 통해 외국인 자산가들이 편리하고 안정적인 환경에서 금융상담을 받을 수 있도록 했다.

특히 부동산투자이민제도를 통해 영주권을 취득해 제주도에 체류 중인 외국인 자산가 고객을 위해 고객상담 경험이 풍부한 외국 국적 직원을 배치했다. 언어는 물론 문화적 특성까지 고려한 맞춤형 금융상담 서비스를 제공할 계획이다.

우리은행 채널전략부 관계자는 “제주글로벌PB영업점은 제주지역 외국인 고객의 다양한 금융상담 수요에 안정적으로 대응하기 위해 언어 지원뿐 아니라 자산관리·외환·투자 관련 상담 기능을 한곳에 모아 운영하는 전담 영업점”이라며 “앞으로도 지역환경과 고객 니즈에 부합하는 금융서비스를 통해 제주지역과 함께 성장해 나가겠다”고 말했다.