현대차 계약·거래 실적에 따라 우대금리·계약금 할인 혜택 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 현대자동차와 함께 최고 연 8.8% 금리를 제공하는 제휴 적금 상품을 출시했다고 9일 밝혔다.

신한은행은 ‘한 달부터 적금(매주)X현대자동차’를 1만좌 한도로 출시했다. 매주 최대 10만원까지 납입할 수 있는 3개월 만기 자유적금이다. 기본금리는 연 1.8%이며, 조건 충족 시 최대 연 7.0%포인트의 우대금리가 더해져 최고 연 8.8%의 금리가 적용된다.

이 상품은 현대자동차 차량 계약과 금융 혜택을 결합한 것이 특징이다. 우대금리 조건은 ▷현대자동차 차량 계약 시 연 3.0%포인트 ▷적금 가입 기간 중 전체 납입 회차의 90% 이상 납입 시 연 2.0%포인트 ▷신한카드(신용) 결제계좌를 신한은행 계좌로 지정할 경우 연 1.0%포인트 ▷적금 가입일 기준 최근 6개월간 예·적금 미보유 시 연 1.0%포인트 등이다.

이와 함께 적금 가입 고객에게는 현대자동차 차량 출고 시 사용할 수 있는 ‘계약금 10만원 할인 쿠폰’도 제공된다. 쿠폰은 신한은행 모바일 앱 ‘신한 SOL뱅크’ 내 쿠폰함에서 현대자동차 전용 페이지를 통해 발급받을 수 있으며, 현대자동차 지점과 대리점에서 사용할 수 있다.

신한은행 관계자는 “현대자동차와의 협업을 통해 차량 계약부터 출고까지 이어지는 고객 경험 전반에서 실질적인 혜택을 제공하고자 이번 상품을 준비했다”면서 “앞으로도 다양한 산업과의 협업을 통해 차별화된 고객 가치를 만들어 가겠다”고 말했다.