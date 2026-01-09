초·중·고 대상 친환경 특화 교육

[헤럴드경제=함영훈 기자] 해외에서 국제협력 업무와 원조 및 봉사 활동를 기획하면서 한국과 해당국 간의 우정을 돈독히 하고 있는 코이카(KOICA·한국국제협력단)가 이번엔 국내(성남)에 있는 시설에서 글로벌 과제인 기후행동 체험 교육을 실시해 눈길을 끈다.

코이카 개발협력전시관에서는 기후행동, 국제개발협력 등 특별한 체험 프로그램을 만나볼 수 있다.

코이카는 최근 교육기부 진로체험 인증기관(2025~2028년)으로 선정된 코이카 개발협력전시관에서 초·중·고등학생을 대상으로 기후행동 등 친환경 특화 체험 교육 프로그램을 제공한다고 9일 밝혔다. 매주 월요일부터 금요일 상시 10:00~17:00(토요일은 매월 2, 4주차)에 운영한다.

경기도 성남시에 위치한 코이카 개발협력전시관은 국제개발협력과 글로벌 이슈를 주제로 한 전시·체험 콘텐츠를 바탕으로 청소년들이 개발협력 분야와 국제사회의 다양한 진로를 이해하고 탐색할 수 있도록 돕는 체험 프로그램을 운영하고 있다.

특히 지속가능개발목표(SDGs) 13번 기후행동과 관련해 전세계 기후위기의 심각성, 그리고 이를 해결하기 위한 코이카의 노력 등을 상설, 특별 기획으로 전시하고 있어 많은 호응을 얻고 있다. 오프라인으로 도슨트 투어, 아동 및 청소년, 가족 대상 맞춤 교육 프로그램과 방학 및 시즌 특별 프로그램 등을 수시로 업데이트하고 있는데 만족도가 높아 작년에는 재방문률이 47%에 달했다.

현재 운영 중인 친환경 교육은 초등학생 대상 ‘만능 열매의 두 얼굴‘과 중고등학생 대상 ’환경을 위한다는 착각‘이다. 초등학생 대상 교육에서는 과도한 팜유 사용이 동물과 환경에 미치는 영향, 환경과 생태계를 지키기 위해 일상에서 실천할 수 있는 방법 등을 접할 수 있다. 중고등학생 대상 교육은 기후변화에 책임이 큰 기업들 중 일부가 보이는 그린워싱의 개념과 실태, 국내외 규제 등에 대해 학습할 수 있게 했다.

‘만능 열매의 두 얼굴’ 외에 중고생 대상 그린 워싱에 대해 알아보기 ‘환경을 위한다는 착각’, 가족단위 방문객을 위한 제로웨이스트 체험 ‘키친 ZERO 히어로즈’가 눈길을 끈다.

코이카는 구글 아트 앤 컬처와 협업해 국제개발협력과 공적개발원조(ODA)에 대한 다양한 콘텐츠를 가상 체험할 수 있는 온라인 전시 공간으로 개발협력전시관과 개발협력역사관 가상 투어 콘텐츠를 운영하고 있다. 온라인 컬렉션(구글 아트 앤 컬쳐 코이카 개발협력전시관)을 통해서는 대한민국의 원조 및 개발협력의 역사와 현황에 대한 다양한 사료 및 교육 자료도 제공한다.

코이카 개발협력전시관은 2010년 6월 ‘지구촌체험관’이라는 이름으로 처음 문을 열었다. 이후 2023년 대대적인 새단장을 통해 지금의 모습으로 재탄생했다. 최초 개관 이래 약 15년 간 누적 40만 명 이상의 관람객이 찾은 국내 유일 ‘ODA 랜드마크’이자 전시 명소로 자리잡았다.