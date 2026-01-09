USD1 유통량 33억달러 연방 신탁은행 인가로 제도권 진입 시도 FT “WLF, 1년 만에 세전 10억달러 수익”

[헤럴드경제=경예은 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령 일가가 세운 디지털자산 기업이 미국 연방 은행 규제 체계 편입을 추진하며 스테이블코인 사업 확대에 나섰다. 전통 금융과의 접점을 넓히려는 시도로 향후 시장에 미칠 영향에도 관심이 쏠린다.

9일 금융투자업계에 따르면 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial·WLF)은 지난 7일(현지시간) 미 재무부 산하 통화감독청(OCC)에 연방 신탁은행 설립을 위한 인가 신청서를 제출했다.

인가 대상 법인은 ‘월드 리버티 트러스트 컴퍼니’(World Liberty Trust Company·WLTC)다. 인가가 승인될 경우 해당 법인은 달러 연동 스테이블코인 USD1의 발행과 수탁 업무를 전담하게 된다.

WLF는 이번 인가를 통해 ▷USD1 발행·상환 ▷달러 온·오프램핑(법정화폐 환전) ▷디지털자산 수탁 서비스를 연방 규제 체계 아래에서 통합 제공한다는 계획이다. 회사 측은 당분간 달러와 USD1 간 환전을 수수료 없이 지원할 방침이다. 주요 고객은 가상자산 거래소와 기관 투자자가 될 전망이다.

WLFC의 차기 대표이사로 내정된 잭 위트코프는 “이번 신청은 WLF 생태계의 또다른 진화를 의미한다”며 “USD1은 역사상 어떤 스테이블코인보다 빠른 속도의 성장을 기록했다”고 말했다. 그는 “이미 기관들은 국경간 결제에 USD1을 활용하고 있다”며 “연방 신탁은행 인가는 발행·수탁·전환을 통합된 종합 서비스로 이용할 수 있게 해줄 것”이라고 설명했다.

USD1은 미 달러와 단기채로 100% 담보된 스테이블코인이다. 이더리움, 솔라나, 트론 등을 포함한 10개 블록체인 네트워크에서 운영되고 있다. USD1은 단순 결제 수단을 넘어 기관 고객을 위한 국경 간 송금과 프로그래머블 머니로 사용되고 있으며 출시 첫해 유통 규모는 33억달러(약 4조7942억원)를 넘어섰다.

WLFC의 신탁 책임자로 임명된 맥 맥케인은 “OCC는 100년 이상 신탁 업무를 감독해 온 기관”이라며 “WLFC는 고객 자산을 분리해 관리하고 준비자산을 독립적으로 운용하는 한편 정기적인 검사 체계 아래에서 운영함으로써 규제적 명확성을 확보하겠다”고 전했다. WLF는 WLFC가 미국의 스테이블코인 규제 법안인 지니어스 법(GENIUS Act)을 준수하도록 설계됐다고 덧붙였다.

시장에서는 이번 인가 신청을 트럼프 일가의 디지털자산 사업을 제도권 금융 시스템으로 편입하려는 시도로 보고 있다. 연방 신탁은행 인가를 받을 경우 주(州)별 개별 인허가 없이 OCC 단일 감독 체계 아래에서 사업을 운영할 수 있다. 다만 예금 수취와 대출 등 전통적인 상업은행 업무는 허용되지 않는다.

WLF의 신청은 최근 OCC가 디지털자산 기업에 대한 신탁은행 인가 문호를 단계적으로 열고 있는 흐름과 맞물린다. OCC는 지난달 12일 서클, 리플, 비트고, 피델리티 디지털 애셋, 팍소스 등 5개 디지털자산 기업이 신청한 국법 신탁은행(National Trust Bank) 인가를 예비·조건부로 승인했다.

해당 승인에 따라 이들 기업은 연방 규제 체계 하에서 디지털자산 수탁과 담보 신탁 업무 등 한정된 은행 업무를 수행할 수 있게 됐다. 다만 최종 인가 전 단계인 만큼 OCC는 자본·유동성 요건과 내부통제 체계 구축 등 다수의 조건을 부과했다.

WLF는 2024년 말 트럼프 대통령의 세 아들과 백악관 중동특사인 스티브 위트코프의 아들들이 함께 설립한 디지털자산 기업이다. 트럼프 대통령은 명예 공동창업자로 이름을 올리고 있다.

파이낸셜타임스(FT)는 WLF가 출범 이후 1년 만에 세전 기준 10억달러(약 1조4528억원) 이상의 수익을 거둔 것으로 추산된다고 보도했다. FT에 따르면 트럼프 대통령은 2024년 한 해 동안 WLF를 통해 5730만달러(약 832억원)의 개인 소득을 올렸다고 신고했다.