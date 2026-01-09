총 453가구 중 전용 76·84㎡ 162가구 분양 12일 특별공급, 13일 1순위·14일 2순위 청약 교통·의료 인프라 갖춰, 2029년 3월 입주

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링이 경남 양산시 물금읍에 공급하는 ‘힐스테이트 물금센트럴’의 견본주택을 개관하고 분양에 나선다고 9일 밝혔다.

‘힐스테이트 물금센트럴’은 양산 복지아파트 주택재건축 정비사업을 통해 공급되는 단지로 지하 3층~지상 25층, 59~84㎡(이하 전용면적) 총 453가구로 조성된다. 전용면적별로는 ▷59㎡ 48가구 ▷76㎡ 145가구 ▷84A㎡ 171가구 ▷84B㎡ 89가구 등이며 이 가운데 ▷76㎡ 19가구 ▷84A㎡ 73가구 ▷84B㎡ 70가구 등 총 162가구가 일반분양 물량이다.

청약 일정은 12일 특별공급을 시작으로 13일 1순위, 14일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 20일이며, 정당계약은 2월 2~4일 진행될 예정이다.

단지가 들어서는 물금은 양산의 주거 중심지로 이마트와 하나로마트, 전통시장 등 생활 편의시설이 인접해 있다. 범어초등학교 인근 상권과 남양산역 일대에는 병원, 약국, 금융기관, 카페 등 다양한 편의시설이 밀집돼 있어 도보 생활이 가능하다. 재활·어린이·치과·한방 등의 진료가 모두 가능한 종합의료타운 양산부산대병원이 단지와 인접해 있어 의료 인프라 접근성도 갖췄다.

교통 환경을 보면 부산 지하철 2호선 남양산역을 통해 부산 도심으로 환승 없이 이동할 수 있다. 고속철도(KTX) 물금역을 이용하면 부산과 진주, 창원 등 주요 도시로의 접근도 수월하다. 차량 이용 시에는 오봉로와 범어로 등 주요 도로망을 통해 양산 시내로 쉽게 이동할 수 있고, 중부내륙고속도로지선과 경부고속도로 양산인터체인지(IC)를 통해 울산, 부산, 김해 등 인접 도시로의 접근성도 뛰어나다.

입주는 2029년 3월 예정이다.