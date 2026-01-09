주 2회 정기편 운항…“최초 및 단독 노선” 두 번째 카자흐스탄 노선이자 열 번째 부산발 노선

[헤럴드경제=서재근 기자] 이스타항공이 오는 5월 1일부터 항공사 최초로 부산-알마티(카자흐스탄) 노선을 단독 운항한다고 9일 밝혔다.

이스타항공의 부산-알마티 노선은 매주 월요일과 금요일, 주 2회 운항한다. 가는편은 김해국제공항에서 오후 6시 55분에 출발해 오후 10시 40분(이하 현지시각) 알마티국제공항에 도착하고, 오는편은 오후 11시 40분에 현지에서 출발해 다음 날 오전 9시 35분 김해국제공항에 도착한다.

부산-알마티 노선은 이스타항공이 작년 4월 취항한 인천-알마티 노선에 이은 두 번째 중앙아시아 노선이자 ▷김포 ▷타이베이 ▷오사카 ▷구마모토 ▷치앙마이 ▷푸꾸옥 등에 이은 열 번째 부산발 노선이다.

이스타항공은 김해국제공항 출발 노선을 지속적으로 확대해 지역 주민들의 이동 편의를 높이는 한편, 색다른 여행지 발굴을 통해 선택지를 넓혀갈 계획이다.

알마티는 외국인 노동자와 고려인 동포 등의 항공 수요뿐만 아니라 관광지로서 성장 잠재력이 큰 시장이다. 특히 톈산산맥을 중심으로 수려한 자연 경관을 품고 있어 ‘아시아의 알프스’로도 불린다.

이스타항공 관계자는 “부산-알마티 노선은 항공사가 최초로 취항하는 도전적인 노선이지만 지역 주민들의 다양한 수요에 부응하기 위해 새롭게 시도하게 됐다”며 “노선이 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 이스타항공은 세계적인 공신력을 지닌 항공사 평가 기관 ‘스카이트랙스’의 ‘세계 항공 어워드 2025’에서 서비스 품질을 인정받아 ‘한국 최고의 저비용 항공사’ 부문 1위로 선정됐다.