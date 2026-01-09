한은 ‘2025년 11월 국제수지’ 발표

[헤럴드경제=김벼리 기자] 반도체를 중심으로 한 수출 호조세에 지난해 11월까지 경상수지가 1018억2000만달러(약 147조9000억원) 흑자를 기록하며 전년도 연간 흑자 기록을 뛰어넘었다.

한국은행이 9일 발표한 ‘2025년 11월 국제수지(잠정)’ 자료에 따르면 지난 11월 경상수지는 122억4000만달러 흑자를 기록했다. 전월(68억1380만달러)보다 79.6% 늘어난 수준이다. 전년 동기(100억4640만달러)에 비하면 21.8% 늘었다.

11월 누적으로 보면 1018억2000만달러로 2024년 같은 기간(866억8000만달러)보다 17.5% 증가했다. 역대 연간 두 번째 최대였던 2024년(990억4000만달러) 연간 흑자 기록도 넘어섰다. 남은 12월 33억달러 이상으로만 흑자를 내면 지난 2015년(1051억2000만달러) 역대 연간 최대 기록을 경신할 전망이다.

유형별로 보면 상품수지 흑자는 133억1000만달러로 11월 기준 역대 최대 흑자 규모를 기록했다. 전체 기준으로도 월간 흑자 역대 4위다. 수출이 601억1000만달러로 전년 동월 대비 5.5% 늘었고, 수입은 468억달러로 0.7% 줄었다.

한은은 “IT 품목의 증가세가 반도체를 중심으로 크게 확대된 가운데, 비IT품목도 승용차가 증가하는 등 감소세가 축소되며 2개월 만에 증가 전환했다”고 설명했다.

서비스수지는 여행과 기타사업 서비스 등을 중심으로 27억3000만달러 적자를 기록했다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 18억3000만달러 흑자를 냈고, 이전소득수지는 1억8000만달러 적자를 기록했다.

금융계정의 경우 11월 82억7000만달러 순자산이 증가했다.

유형별로 보면 직접투자는 내국인의 해외투자가 40억9000만달러 증가한 데 비해 외국인의 국내투자는 17억6000만달러 증가하는 데 그쳤다. 증권투자는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 122억60000만달러 증가했다. 역대 최대치를 기록했던 전월(172억7000만달러)보다는 29.1% 감소했다. 외국인 국내투자는 채권을 중심으로 57억4000만달러 증가했다.

그밖에 파생금융상품은 11억2000만달러 늘었다. 기타투자는 자산이 대출을 중심으로 2억2000만달러 감소했고, 부채는 차입을 중심으로 31억7000만달러 늘었다. 준비자산은 17억2000만달러 증가했다.