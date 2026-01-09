2월부터 입주 시작

[헤럴드경제=손인규 기자] 도봉제2구역 주택재개발사업이 정비사업 추진 20년 만에 준공인가 처리됐다. 오는 2월부터 299세대에 대한 입주가 시작된다.

서울 도봉구(구청장 오언석)는 지난해 12월 31일 도봉구 도봉동 95번지 일대 ‘도봉제2구역 주택재개발사업’에 대해 준공인가했다고 밝혔다.

해당 구역은 1호선 방학역과 도봉역 모두 도보 10분 이내 거리에 있다. 지하2층~지상18층, 5개동, 299세대 규모로 지어졌다. 입주민과 지역주민을 위한 작은 공원과 공공 보행통로도 조성됐다.

도봉제2구역은 2004년 재개발사업 조합설립 추진위원회 구성 승인 후 사업 과정에서 사업성 등의 이유로 여러 차례 무산 위기가 있었다.

하지만 2019년 사업시행계획 변경 승인(199세대→299세대) 후 다시 추진 동력을 얻었다. 2023년 9월 공사에 착공했고 약 2년 뒤인 2025년 12월 준공됐다.

오언석 도봉구청장은 “여러 어려움을 겪었으나 마침내 정비사업 준공이라는 결실을 본 도봉제2구역 주민들에게 축하를 보낸다. 향후 입주에 불편함이 없도록 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.