[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)는 마포365구민센터와 마포구민체육센터에 ‘서울체력9988 마포체력인증센터’를 설치하고 9일부터 운영을 시작한다.

마포체력인증센터는 과학적이고 체계적인 체력 측정과 개인별 맞춤형 운동 상담을 받을 수 있는 시설로, 구민의 건강관리와 체력 증진을 도모하는 역할을 수행한다.

마포구는 구민들이 실제 운동하는 공간인 공공체육시설 내에 체력인증센터를 설치하여 체력 측정과 운동 실천이 한 곳에서 효율적으로 연계되도록 했다.

마포체력인증센터에는 건강운동관리사 등 전문 인력이 상주하고 체성분 분석기, 악력계, 윗몸일으키기 등 각종 측정 장비가 갖춰져 있다. 연령별 신체조성, 심폐지구력, 근력, 유연성 등에 대한 체계적인 검사를 실시한다.

또한 검사 결과에 따라 개인별 체력 수준에 맞는 운동 프로그램을 처방해 지속 가능한 운동 습관 형성과 건강 증진 활동을 효과적으로 지원한다.

이와 함께 마포구는 대사증후군 관리사업 등 마포구보건소의 건강증진사업과 연계해 종합적인 건강관리와 예방적 치료를 지원하고, 체력 증진과 질병 예방을 동시에 추진할 예정이다.

마포체력인증센터는 월요일부터 금요일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 19세 이상 서울시민이거나 서울 소재 직장인이면 누구나 무료로 이용할 수 있다. 손목닥터9988 앱을 이용해 매달 1일과 16일에 선착순으로 예약한 후 방문하면 된다.

박강수 마포구청장은 “건강은 모든 삶의 근본적인 기본이자, 우리가 나아가는 모든 길의 출발점”이라며 “마포구는 구민들이 건강한 삶을 영위할 수 있도록 더욱 효과적인 건강관리 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.