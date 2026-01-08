[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 이달 14일 오후 2시 신도림 테크노마트 11층 그랜드볼룸홀에서 ‘2026년 구로구 신년인사회’를 개최한다고 밝혔다.

장인홍 구로구청장을 비롯해 국회의원, 시·구의원, 유관기관장, 직능단체 주요 인사, 지역 주민 등 1000여 명이 참석할 예정이다.

행사 시작 전 오후 1시 30분부터는 손님맞이가 시작된다. 참석자들은 포토월(사진 찍는 곳)에서 기념사진을 찍을 수 있다. 1시 50분에는 식전 공연이 펼쳐진다.

행사는 국민의례를 시작으로 ▷내빈 소개 ▷축하공연 ▷2026 구로 해맞이 영상 시청 ▷신년사 ▷새해 인사 순으로 진행된다.

내빈 소개 후 팝페라 여성 4인조인 더카리스가 축하공연을 선보인다. 이후에는 ‘2026 구로의 해맞이 풍경속으로’ 영상을 상영한다.

이어 신년사에서는 2026년 새해 비전과 구정 방향을 소개할 예정이다. 후에는 국회의원, 구의회 의장, 시·구의원 등이 새해 인사와 덕담을 나누며 행사가 마무리될 예정이다.

구는 행사장 외부에 대형 모니터를 설치해 행사장에 들어가지 못한 구민들도 행사를 볼 수 있게 준비하고, 청각 장애인을 위한 수어 통역사도 배치한다.

구로구 관계자는 “이번 신년 인사회는 구민과 함께 새해를 열어가는 뜻깊은 시간”이라며, “앞으로도 구민과 소통하는 구로를 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.