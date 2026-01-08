[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 박나래가 술과 관련한 여러 의혹으로 구설에 오른 가운데 기안84가 네팔에서 온 타망에게 진심 어린 조언을 했다.

7일 기안84는 유튜브 채널 ‘인생84’를 통해 ‘타망과 함께’라는 제목의 영상을 공개했다.

해당 영상에서 두 번째로 한국을 찾은 타망은 기안84의 집에 머물며 함께 시간을 보냈다. 식사하던 중 기안84는 타망의 미래와 관련해 진지한 이야기를 꺼냈다.

기안84는 타망에게 “막상 네가 한국에 다시 돌아왔을 때, 그때는 나나 검비르 형님과는 다르게 잘 안해주는 사람도 있어서 막상 한국에서 생활을 하면 힘들 거다”며 한국 생활에 대한 조언을 건넸다.

이어 “그런데 ‘셰르파’라는 직업은 내가 살면서 해본 일 중에 가장 힘든 일이었다. 그걸 해본 너는 어떤 일을 해도 잘할 수 있을 것 같다”며 격려를 잊지 않았다.

그러면서 그는 “술, 도박 조심하면 된다. 그것만 조심하면 반은 먹고 간다”며 현실적인 조언을 건네 웃음을 자아냈다.

타망은 지난해 MBC 에브리원 ‘어서와~ 한국은 처음이지?’를 통해 처음 얼굴을 알렸고 당시 기안84와의 인연이 방송을 넘어 실제 우정으로 이어지고 있다.