[헤럴드경제=함영훈 기자]서울 사회복지공동모금회는 가수 김연자와 영택이 KBS1 ‘아침마당’ 프로그램 우승을 기념해 신세계상품권을 전액 기부했다고 8일 밝혔다.

영탁과 김연자는 1월 2일 방송된 KBS1 ‘아침마당’ 행복한 금요일 쌍쌍파티 코너에서 호흡을 맞추며 노래와 예능감, 팀워크를 발휘해 최종 우승을 거머쥐었다.

기부된 상품권은 서울 사랑의열매를 통해 독거노인종합지원센터에 전달될 예정이다.

가수 김연자는 사랑의열매 기부자로서 나눔문화 확산에 동참하며 사회적 책임을 다하고 있다.

영탁의 팬클럽인 ‘영탁이딱이야’는 2억 원이 넘는 기부금품을 사랑의열매를 통해 기부하며 아티스트의 선한 영향력을 팬들과 함께 꾸준히 실천해오고 있다.

한편, 사랑의열매는 연말연시 집중 모금 캠페인 ‘희망2026나눔캠페인’을 1월 31일까지 일정으로 진행중이다. 1월 8일현재 사랑의 온도는 97.1도이다.