한화시스템 사업장 처음 방문 김동관 부회장 등 경영진 동행 우주환경시험장 등 현장 둘러봐

[헤럴드경제=고은결 기자] 김승연 한화그룹 회장은 8일 제주 서귀포시 하원동에 있는 한화시스템 제주우주센터를 찾아 “어려워도 반드시 가야할 길을 가는 것이 한화의 사명”이라며 “제주우주센터는 한화의 우주를 향한 원대한 꿈의 현재이자 미래”라고 밝혔다.

김회장은 이날 한화그룹 우주사업을 총괄하는 김동관 부회장 등 경영진과 함께 사업장을 둘러봤다. 우선 전시관을 살펴본 뒤 제주우주센터의 올해 사업계획과 전반적인 우주사업 현황을 보고받았다. 이어 현장 근무 중인 연구원들을 만나 격려했다. 김 회장이 한화시스템 사업장을 찾은 것은 이번이 처음이다.

한화시스템 제주우주센터는 국내 최대 규모의 민간 위성 생산 시설이다. 축구장 4개(축구장 1개 7140㎡) 크기에 달하는 3만㎡(약 9075평) 부지에 연면적 1만 1400㎡(약 3450평) 규모의 건물로 약 20개월간의 공사를 거쳐 지난해 12월 준공됐다. 제주우주센터에선 월 8기, 연간 최대 100기의 위성을 만들 수 있다. 올해부터 지구 관측에 활용되는 합성개구레이다(SAR) 위성 등의 본격 양산에 돌입한다.

김 회장은 방진복을 착용하고 우주환경 시험장, 전자파 시험장 등이 있는 클린룸 또한 둘러봤다. 제주우주센터 방명록에는 ‘어려워도 반드시 가야할 길을 가는 것, 그것이 한화의 사명입니다. 제주우주센터와 함께 대한민국을 지키는 대표 기업으로 우뚝 섭시다’라고 적고 친필사인을 남겼다. 이후 김 회장은 임직원들과 오찬을 하며 소통과 격려의 시간을 가졌다.

김 회장은 이날 임직원들에게 격려사에서 “우리의 힘으로 우리의 인공위성을 쏘아 올리는 꿈은 누리호 4차 발사 성공으로 현실이 됐다”며 “달 궤도선에 이어 달 착륙선 추진 시스템까지 만들게 돼 한화는 대한민국 민간 우주산업의 명실상부한 선도 주자가 됐다”고 밝혔다.

그는 “어려워도 반드시 가야할 길을 가는 것, 그것이 한화의 사명”이라며 “난관을 뚫고 우리가 만든 위성이 지구의 기후 변화를 관측하고 안보를 지키며, 인류의 더 나은 삶에 기여하는 것이 한화가 추구하는 진정한 사업의 의미이고 가치”라고 강조했다. 또한 “제주우주센터는 단순한 사업장이 아니라 한화의 우주를 향한 원대한 꿈의 현재이자 미래”라며 “우주는 도전을 멈추지 않는 자에게만 길을 내어준다”고 한화 만의 ‘불굴의 도전정신’을 강조했다.

김승연 회장은 1980년대 화약을 만들던 시절부터 우주산업을 꿈꿔왔다. 대한민국의 국가경쟁력을 높이려면 한화가 만든 인공위성을 한화가 직접 쏘아 올려야 한다는 뜻도 강조해 왔다. 김동관 부회장은 이 같은 우주에 대한 열망을 이어받아 2021년 우주 산업 전반을 지휘하는 ‘스페이스 허브’를 출범시켰다. 그룹의 방산 계열 3사인 한화에어로스페이스, 한화시스템은 우주 사업을 확대하고 있다.