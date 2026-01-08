올해 첫 대수보서 중국 순방 소회 “미래 첨단 산업 경쟁력 확보해야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 8일 “냉혹한 국제질서 속에서 대한민국 운명은 스스로 개척하는 국익중심 실용외교에 달려 있다”면서 “앞으로도 유연하고 치밀한 실용외교를 통해 주변과의 협력기반을 넓히면서, 국익을 지키고 국력을 키워 국민의 삶을 더 적극적으로 개선해나가겠다”고 밝혔다.

이날 중국 순방을 마치고 올해 첫 대통령 주재 수석보좌관회의를 주재한 이 대통령은 “새해 첫 순방 일정이었던 중국 국빈방문을 여러분이 잘 준비해주신 덕에 잘 다녀왔다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 이번 중국 국빈 방문을 두고 “이번 순방을 통해 한중관계 전면 복원이라고 하는 든든한 토대가 마련됐고, 경제 문화 전반의 교류협력을 한층 강화하기 위한 발판도 잘 구축됐다”고 자평했다.

또한 이 대통령은 올해 목표로 내세운 ‘모두의 성장’을 재차 강조했다. 그는 “2026년이 성장의 대전환을 통한 국가 대도약의 출발점이 되도록 이념과 진영을 넘어 국민의 역량을 하나로 모아 가겠다”면서 “우리 시대의 과제라고 할 수 있는 대한민국 대도약의 핵심 토대는 국민 모두의 성장”이라고 했다.

이어 이 대통령은 “아무리 그럴듯한 계획과 비전도 국민 일상을 실질적으로 개선하지 못하면 그 정책은 완전한 것이라고 평가하기 어렵다”면서 “각 부처 그리고 각 비서관실, 보좌관실은 국민 체감 국정에 최우선적 목표를 두고 국민의 삶이 어떻게 달라졌는가를 기준으로 삼아서 정책 전반을 면밀하게 점검해 주시기 바란다”고 당부했다.

이와 함께 성장을 위해선 미래 산업이 중요하다고 짚었다. 이 대통령은 “지속 가능한 모두의 성장은 미래 첨단 산업 경쟁력 확보에 달려 있다”면서 “특히 전 세계가 각축을 벌이고 있는 인공지능 대전환은 이제 개별 기업을 넘어 국가의 명운을 가르는 요소까지 발전했다”고 말했다.

계속해서 이 대통령은 “인공지능을 사회 전 분야의 질적 대전환의 토대로 활용될 수 있도록 인재 확보, 인프라 확충, 글로벌 협력 강화에 속도를 내주시기 바란다”면서 “여기에 더해서 에너지 대전환도 착실하게 준비해 가야겠다”고 지시했다.

이 대통령은 “에너지 문제에 관한 국제적인 혼란들을 여러분도 직접 겪고 보고 계실 것”이라며 최근 국제정세를 우회적으로 거론하기도 했다. 그러면서 이 대통령은 “미래의 에너지를 어떻게 준비하느냐, 우리가 또 미래의 에너지 전환에 맞춰서 어떻게 대비하느냐에 따라 이 나라의 성장은 물론이고 운명도 결정될 수 있다는 점을 직시하고 잘 준비해 봐야겠다”고 강조했다.