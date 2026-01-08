수영장과 다목적체육관 등 시민 생활체육 거점

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시도시관리공단은 시민의 건강 증진과 생활체육 활성화를 위해 웅천동에 ‘웅천국민체육센터’를 준공해 오는 12일부터 운영한다고 밝혔다.

웅천국민체육센터는 총사업비 106억 원을 투입해 건립된 공공 체육시설로, 지하 1층·지상 2층 규모로 25m×4레인 수영장과 다목적체육관을 비롯해 샤워실·탈의실, 사무공간 등 생활체육 기반 시설을 고루 갖추고 있다.

센터는 시민 접근성을 고려한 생활밀착형 체육시설로 운영되며, 수영 강습과 자유 수영, 체육관 프로그램 등 다양한 생활체육 서비스를 단계적으로 제공할 예정이다.

이를 통해 지역 내 생활체육 거점 시설로서 시민의 체육활동 참여를 확대하고, 일상 속 건강한 여가문화 정착에 기여한다는 방침이다.

송병구 여수시도시관리공단 이사장은 “안전하고 쾌적한 시설 운영과 내실 있는 프로그램 제공을 통해 시민 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

센터는 여수시 웅천중앙로 106에 위치하고 있으며, 이용 시간과 프로그램 운영 등 자세한 사항은 여수시도시관리공단 체육시설부로 문의하면 안내받을 수 있다.