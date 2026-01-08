야권 연대 가능성 일축…통일교 특검 처리 촉구

[헤럴드경제=정석준 기자] 천하람 개혁신당 원내대표는 8일 “개혁신당은 국민의힘에 실망한 국민들의 더욱 탁월한 대안이 될 수 있도록 이번 지방선거 준비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

개혁신당 공천심사위원장을 맡은 천 원내대표는 이날 최고위원회의에서 “비상계엄에 대해 사과한 것이 진정성이 있다면 윤석열 및 윤어게인 세력과의 단절은 선택이 아닌 필수”라며 이같이 말했다. 국민의힘과의 연대를 의식해 선을 그은 모습이다.

그는 회의 후 기자들과 만나 “진취적이고 젊은 신당답게 신속하게 공천 접수를 개시했다”며 “그만큼 좋은 인재를 빨리 선보이겠다는 의지다. 한국 정치를 바꿀만한 의미 있는 신진 정치인들을 잘 발탁하고 길러내는 역할을 하고자 한다”고 말했다.

이어 “국민의힘 내부 사정과 지지층은 복잡하지만 국민들이 어떻게 이해하냐”며 “국민들이 보기엔 윤석열 전 대통령과의 단절은 상식적인 것”이라고 덧붙였다.

통일교 특검에 대해서는 “강선우, 김병기 의원의 1억 로비, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 등 많은 의혹이 있기 때문에 스포트라이트를 덜 받고 있는데, 반드시 빠르게 해야 한다”고 강조했다.

그는 “제대로 여야가 합의해서 털 부분은 털고 가야한다”며 “지금은 통일교 특검이 더 합의해야 하는 단계이니 공동 단식 등을 논의하기엔 타이밍이 맞지않다고 생각한다”고 전했다.