9일 남대문경찰서 고발인 조사

[헤럴드경제=김아린 기자] 이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자의 ‘갑질’을 비롯한 다양한 비위 의혹 고발이 이어지고 있다.

8일 이종배 서울시의원은 이 후보자가 20대 국회의원으로 근무할 당시 보좌진에게 사적 심부름을 시켰다는 의혹과 관련 이날 오전 서울경찰청에 고발장을 제출하겠다고 밝혔다.

이 후보자는 국회의원 시절 보좌진에게 자기 아들 근무처에 과일을 가져다주라거나 아들을 공항에 데려다주라는 둥 사적 지시를 내렸다는 의혹을 받고 있다.

이 시의원은 “국민에게 봉사하기 위해 의원실에 입사한 보좌직원들에게 사적 심부름을 시킨 이 의원을 직권남용 혐의로 형사 고발한다”고 했다.

경찰은 갑질 의혹 관련 이 후보자에 대한 또 다른 고발 건은 서울 남대문경찰서에 배당하고 오는 9일 고발인 조사를 하기로 했다. 앞서 이 시의원은 지난 2일과 4일에도 이 후보자를 협박·강요 등 혐의로 고발했는데 남대문경찰서에서 고발인 조사를 받는다고 밝혔다.

이 후보자는 지난해 12월 29일 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이후 보좌진에 대한 폭언 등 각종 의혹이 동시다발적으로 터져 나오고 있다.

주진우 국민의힘 의원은 이 후보자가 2017년 인턴 직원을 고성으로 질책하는 내용이 담긴 녹취 자료를 이달 1일에 공개했다. 이 녹취에는 이 후보자가 인턴 직원에게 “대한민국 말 못 알아듣느냐”, “아이큐가 한자리냐”고 노골적으로 면박을 주면서 질타하는 상황이 담겼다.

이 후보자는 자신을 둘러싸고 터지는 온갖 의혹에 대해 공식적으로 입장을 내지 않았다. 박지원 더불어민주당 의원이 “후보자가 거듭 사과드리고 통렬한 반성을 한다고 했다”며 이 후보자와 통화한 내용을 소셜미디어(SNS)를 통해 전했을 뿐이다.

이 후보자는 보수정당 3선 의원 출신으로 이재명 정부 신설 기획예산처 장관 후보자로 발탁돼 파격 인선이라는 평가를 받는다.