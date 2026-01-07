-2026년 새해 첫 방송 ‘달려라 고향버스’의 힘

[헤럴드경제 = 서병기선임기자]영하 14도 추위를 녹인 ‘국민 안내양 가수 김정연’의 투혼이 영천 돌할배 소원까지 담았다

2026년 병오년(丙午年) 새해 첫 화요일 1월 6일 저녁, KBS 1TV ‘6시 내 고향-달려라! 고향 버스’가 시청자들의 안방에 웃음 폭탄과 감동을 배달했다. 이날 국민 안내양 가수 김정연이 달려간 곳은 경북 영천. 이 곳에서 역대급 에피소드를 탄생시켰다.

이번 방송의 백미는 단연 ‘임꺽정’으로 변신한 국민 안내양 김정연의 투혼이었다. 2025년 마지막 방송 때 미션 실패한 벌칙으로 호피 무늬 털옷 하나에 의지해 영하 14도의 추위를 견뎌낸 그녀는 버스 안에서 만난 승객들과의 ‘티키타카’를 통해 예능감을 발휘했다.

수정구슬과 연관된 영천 명소를 찾아가는 세 번째 버스에서 26학번 대학 새내기 스무 살 청년을 만났고 청년 아버지와 즉석 통화에서 국민 안내양은 “일일 여자친구”를 자처하는 등 신세대를 아우르는 소통 능력을 보여주었다.

이번 영천 편의 미션지였던 ‘돌할배공원’에서의 활약도 눈부셨다. 10kg의 화강암 구슬을 통해 시청자들의 소원을 대신 빈 김정연은 처음엔 가볍게 들리던 돌이 소원을 빈 후 꿈쩍도 하지 않는 신비로운 광경을 연출했다.

“2026년 봄까지 스마일 5개 획득”이라는 개인적 소망부터 시청자들의 안녕까지 기원하는 모습은 새해 첫 방송다운 훈훈함을 더했다.