李대통령, 순방 기자간담회 가져 “다툴 때 끼어들면 양쪽서 미움 習, 1년에 한번 이상은 만날 것”

[헤럴드경제=(베이징)문혜현 기자·서영상·전현건 기자] 이재명 대통령이 7일 중국의 일본 수출 제재에 대해 “지금은 할 수 있는 게 매우 제한적”이라면서 “예의주시하고 있고 어떤 상황을 직면할지 면밀하게 점검하는 단계”라고 밝혔다.

중국이 희토류를 포함해 군사용도로 사용될 수 있는 ‘이중용도 물자’의 일본 수출을 전면 금지한 상황에서 일단 신중한 태도를 유지하겠다는 것으로 읽힌다.

이 대통령은 이날 중국 상하이에서 순방 기자단 오찬 간담회를 열고 “(중국의 일본) 수출 통제 문제는 매우 복합적이고 뿌리가 깊다”며 “하나의 현상처럼 보이지만 그 현상만으로 설명할 수 없는 매우 복잡한 문제”라고 지적했다.

이어 “일단 원만하게, 신속하게 잘 해결되길 바란다”고 밝혔다. 또 “단기적으로 보면 우리가 가공 및 수출하는 데 연관이 있을 수 있다. 꽤 복잡하다”면서 “장기적으로 볼 때 이게 어떤 영향을 미치게 될 지는 속단하기 어렵다”고 말했다.

‘중일간 갈등을 중재할 의향이 있느냐’는 질문에는 “다툴 때 끼어들면 양쪽으로부터 미움받는 수가 있다”면서 “상황을 잘 보고 우리 역할이 필요할때 하겠지만 지금은 우리가 할 수 있는게 제한적”이라고 답변했다. 또 “때가 되면, 상황이 되면, 할 수 있는 역할을 찾아보겠다”고 덧붙였다.

이와 함께 이 대통령은 시진핑 중국 국가주석에게 북한 핵문제를 포함한 한반도 정세와 관련해 “평화의 중재자 역할을 했으면 좋겠다고 이야기했다”고 밝혔다.

이어 “한반도 평화와 안정이 중국에도 매우 중요한 관심사라는 건 당연히 공감했다”며 “대한민국 입장에서도 국가 존속의 문제, 성장 발전에 크게 영향을 미치는 중요 의제인 건 명백하다”고 강조했다.

또 “시 주석은 지금까지 노력을 평가하고 인내심을 가질 필요가 있다고 이야기했다”면서 “인내심에 관한 이야기는 시 주석뿐만 아니라 리창 총리도 똑같은 얘기를 하더라”고 소개했다.

이 대통령은 그러면서 “상대를 이해해야 한다. 북한 편을 들었다고 종북이라고 할 것이냐. 이건 냉정한 현실”이라며 “엄청난 경계심과 적대심을 유발했고 대화가 쉽지 않은데 꽤 오랜 시간 쌓아온 업보, 적대가 있어서 대화가 시작되려면 많은 시간과 노력이 필요하고 주변 도움도 필요하기에 중국에게 부탁을 했다”고 말했다.

이어 “한반도는 장기적으로 비핵화해야 하지만 북한 정권 입장에서 지금 핵을 없애는 걸 동의할 수 있겠느냐. 제가 보기엔 불가능하다”면서 “결국 여기서 실현가능한 모두에게 도움되는 길을 찾아내야 한다”고 강조했다.

한중 정상간 만남이 더욱 잦아질 것이라는 점도 언급했다. 이 대통령은 “가급적이면 (시 주석과) 1년에 한 번 이상은 직접 만날 생각”이라면서 “정상 간 1년에 한 번 정도는 보면 좋겠다고 얘기했더니 좋은 생각이라고 했다”고 전했다.