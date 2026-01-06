[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 6일 본청 웅비관에서 2026년 새해를 맞아 신년 기자회견을 열고 ‘따뜻한 배움으로 모두가 성장하는 지속 가능한 K-EDU 생태계 구축’을 비전으로 한 경북교육의 중점 정책 방향을 발표했다.

이날 임 경북도교육감은 기자회견에서 “급변하는 미래 교육 환경 속에서 경북교육이 나아갈 방향을 제시하며 사람을 중심에 둔 교육 혁신과 지속 가능한 교육 생태계 조성을 핵심 과제”로 강조했다.

임 교육감은 시·도교육청 평가에서 2년 연속 최우수라는 성과를 언급하며 “안전 위협, AI·디지털 전환, 학령인구 감소 등 복합적인 교육 환경 변화 속에서도 경북교육은 흔들림 없이 미래를 준비해 왔다”고 자평했다.

특히 AI와 디지털 기술 확산에 따른 교육 패러다임 변화에 대해서는 “기술은 수단일 뿐 목적이 될 수 없다”며 “기술을 활용하되 인간다움을 지키는 교육, 배움의 온기가 살아 있는 학교를 만들겠다”고 했다.

질문하고 도전하는 주도적 인재 양성을 위해 “‘질문이 넘치는 교실’에 이어 ‘질문이 넘치는 우리집’을 통해 질문 문화를 가정까지 확산하고 ‘도전! 꿈 성취 인증제’ 확대, 장애인 미술단 창단 등을 통해 질문하고 도전하는 주도적 인재 양성에 나서겠다”고 전했다.

경북교육청은 이번 ‘경북교육 2026’ 비전을 바탕으로 지역 특성을 살린 교육 정책과 학교 현장 중심의 실행 전략을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

또 학령인구 감소라는 시대적 과제에 대응하기 위해서는 “도내 12개 정주학교를 내실화하고 마이스터고와 협약형 특성화고 자율형 공립고 2.0, 경북 온라인학교, 그리고 세대를 아우르는‘함께배움학교’, 경북형 IB 교육의 안착을 통해 지역에서 함께 배우고 시공간의 경계를 넘는 인재 성장 경로를 단계적으로 완성해 나갈 계획”이라고 설명했다.

임종식 경북교육감은 이날 ‘사람을 중심에 둔 따뜻함을 잃지 않는 혁신’으로 더 힘차게 도약하겠다는 의지를 밝혔다.

그는 “경북교육청은 올해 안전과 존중이 있는 배움터, AI 종합계획 수립으로 AI 교육의 표준 설계, 학교 행정 지원체계 고도화와 공간 대전환, 학령인구 감소 대응을 위한 새 교육모델 창출 등 공존의 K-EDU 완성을 통해 세계교육 표준으로 한 단계 더 도약하겠다”고 전했다.

임 교육감은 마지막으로 “ 병오년(丙午年) 붉은 말의 해를 맞아 경북교육은 사람을 중심에 둔 따뜻함을 잃지 않는 혁신으로 더 힘차게 도약하겠다”며 “모든 지역이 학교가 되고 모든 도민이 선생님이 되는 시대에 아이들의 창의·융합 역량을 키우는 데 교육공동체 모두의 동행을 부탁드린다”고 말했다.