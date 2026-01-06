[헤럴드경제=김희량 기자] 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 프랑스인들의 친목 장소인 카페와 비스트로를 유네스코 무형문화유산 등재해야 한다고 밝혔다.

현지 TF1 방송에 따르면 마크롱 대통령은 5일(현지시간) 저녁 엘리제궁에서 열린 문화 행사에서 2022년 유네스코 무형유산에 등재된 바게트처럼 이들 장소도 같은 대우를 받아야 한다고 강조했다.

마크롱 대통령은 “이것은 우리가 추진하고자 하는 싸움”이라며 “왜냐하면 우리의 카페와 비스트로는 크루아상, 바게트, 전통 제품을 많이 판매하는 곳이자 프랑스의 노하우를 선도하는 곳이기 때문”이라고 말했다.

프랑스의 카페나 비스트로는 주민들이 일상적으로 드나들며 가정식과 술을 즐기는 작은 식당을 일컫는다. 동네 사랑방 같은 장소로 레스토랑보다 가격이 합리적이다.

프랑스 비스트로와 카페 협회는 2024년부터 이들 장소를 유네스코 문화유산으로 등재하기 위한 움직임에 나서왔다. 협회는 사이트에서 이들 장소가 “시간의 매개체”라며 “세기를 넘나들며 세대를 아우른다”고 설명했다.

마크롱 대통령은 취임 직후인 2018년엔 프랑스 국민 빵인 바게트를 유네스코 문화유산으로 등재해야 한다고 주장한 바 있다. 유네스코는 2022년 11월 “바게트 빵의 장인 노하우와 문화”를 무형문화유산에 올렸다.