6종 튜브 제품 전량 회수·환불…“그 외 치약은 모두 국내 생산”

[헤럴드경제=김진 기자] 애경산업이 치약 브랜드 ‘2080’ 제품 6종에 대한 자발적 회수 조치에 나섰다.

6일 업계에 따르면 애경산업은 자사 홈페이지 공지를 통해 “당사 제품 중 일부 중국 ‘Domy(제조업자)’를 통해 제조해 수입·판매한 치약 6종에서 보존제 성분인 트리클로산이 미량 혼입된 사실이 확인됐다”고 밝혔다.

애경산업은 “사실을 확인한 즉시 해당 제품에 대한 수입 및 출고를 중단하고, 제조일자와 상관없이 해당 6종 제품 전량에 대해 자발적 회수를 결정하게 됐다”고 했다. 이어 “회수 대상 제품 외 모든 치약은 국내에서 생산되고 있으며 품질과 성분에 문제가 없다”고 덧붙였다.

회수 대상 제품은 ▷2080 베이직 치약 ▷2080 데일리케어 치약 ▷2080 스마트케어플러스 치약 ▷2080 클래식케어 치약 ▷2080 트리플이펙트알파 후레쉬 치약 ▷2080 트리플이펙트알파 스트롱 치약 총 6종의 튜브 제품이다.

사측은 중국 수입 치약업체에 대한 자체 수시점검 중 제품에 트리클로산이 포함된 것을 확인했다.

회수는 제조일자, 구매처, 본인 구매여부, 사용여부, 영수증 소지 여부와 무관하게 진행된다. 회수 시에는 환불 처리된다. 회수 신청은 홈페이지와 유선 상담을 통해 가능하다.

애경산업은 “이번 문제를 조속히 해결하기 위해 모든 역량을 집중할 것을 약속드리며, 이번 일로 인해 고객님들께 불편과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다”고 했다. 이어 “이번 일을 계기로 모든 제품에 대해 품질 관리 및 생산 전 과정을 철저히 점검하고, 이러한 일이 다시는 재발되지 않도록 관리에 만전을 기하도록 하겠다”고 했다.