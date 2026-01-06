“한중 관계의 전면적 회복과 발전” 평가 “역사문제 정서적 공명…日 대응 분명한 신호”

[헤럴드경제=김영철 기자] 한중 정상회담에 대해 중국 관영지들은 양국의 협력과 함께 군국주의 부활에 반대하는 한국의 확고한 입장을 강조했다.

6일(현지시간) 중국 관영언론 글로벌타임스는 ‘떼어놓을 수 없는 중요한 이웃, 실용 협력의 새 출발’이라는 제하의 사설에서 한중이 협력을 통해 지속적으로 상호 신뢰를 쌓고 세계의 번영과 발전에 더 큰 기여해야 한다고 보도했다. 그러면서 한중 공동의 역사 기억은 제2차 세계대전 이후 국제 질서를 유지하고 역사적 정의를 수호하는 등 주요 사안에서 양측이 자연스러운 공감대를 갖고 있다고 전했다.

중국 현지 언론들은 새해에 이뤄진 이번 회담을 ‘실용 외교’의 출발점으로 평가하는 한편 한중 관계의 전면적 회복과 발전을 위한 구체적 ‘닻(anchor)’으로 봤다.

시진핑 중국 국가주석은 전날 회담에서 대만을 의미하는 “핵심 이익 배려”를 거론했다. 중국과 한국이 함께 보호주의에 반대하고 진정한 다자주의를 수호해야 한다는 취지다.

그는 그러면서 일본을 직접 겨냥했다. 시 주석은 “80여년 전 한중 양국은 막대한 민족적 희생을 치르며 일본 군국주의에 맞서 승리를 거뒀다”며 “오늘날 더욱 손잡고 제2차 세계대전 승리의 성과를 수호하고 동북아의 평화와 안정을 지켜야 한다”고 말했다.

이재명 대통령도 한국과 중국이 오랜 관계를 가진 가까운 이웃이라고 말하면서, 양국이 일본 군국주의 침략에 함께 맞서 싸웠고 한국은 중국이 중국 내 한국 독립운동 관련 역사 유적을 보존해 온 노력에 감사한다고 밝혔다.

글로벌타임스는 시 주석의 이 같은 발언에 대해 “전략적 관점에서 한중 관계의 본질을 정확히 포착했고, 전면적으로 회복·발전하는 양국 관계의 동력을 공고히 하기 위한 지침을 제공했다”고 평가했다.

중국국제문제연구원(CIIS) 특임 연구원 샹하오위는 글로벌타임스에 “양국 공동의 역사를 다시 돌아보는 것은 외세 침략에 맞선 공동 저항의 기억을 되살릴 뿐 아니라, 역사 문제에 대한 정서적 공명을 강화하고 군국주의에 반대하며 역사적 정의를 지키려는 공동의 약속을 국제사회에 재확인하는 것”이라고 분석했다

그는 그러면서 “이것이 일본 우익의 전쟁 침략 부정, 헌법 개정 추진, 군사력 확대 등 경향에 대응하는 분명한 신호를 보내는 것”이라고 설명했다.

한편 일본 언론은 중국이 역사 문제로 한국에 공동 대응을 호소하면서도 일본과의 분단 노리고 있다고 보도했다.

마이니치신문은 이날 중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 4월 방중, 중일 갈등을 고려해 한미일 협력을 약화하고 대만 문제에서 한국을 중국 쪽에 끌어들이려는 생각이 있는 것으로 보인다고 짚었다.

니혼게이자이신문(닛케이) 중국의 ‘역사 공동투쟁’ 요청 속에 이 대통령은 중립적 태도를 유지하는 데 고심하며 중국과 경제 협력 강화를 추진했다고 전했다.

닛케이는 “이 대통령은 균형을 지키며 각국과 양호한 관계를 구축하는 ‘실용외교’를 강조한다”며 “일본과 양호한 관계를 유지하며 중국과 관계 회복에도 의욕을 나타냈다”고 평가했다.