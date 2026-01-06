[헤럴드경제=김주리 기자] 설 연휴 한국인들에게 가장 인기 있는 해외 여행지는 ‘일본’인 것으로 나타났다. 특히 최근에는 일본 소도시 여행을 계획하는 여행객이 증가한 것으로 조사됐다.

6일 호텔스닷컴에 따르면 도쿄, 오사카, 후쿠오카, 삿포로 등 일본 주요 도시가 가장 많이 검색된 여행지로 집계됐다. 이 가운데 가고시마(+160%)와 고베(+95%) 등 일본 소도시는 전년 대비 높은 검색 증가율을 기록했다.

이같은 수요는 주요 일본 여행지의 숙박 요금에도 반영됐다. 도쿄와 오사카의 평균 일일 요금(ADR)은 각각 약 37만1000원과 26만7000원으로 조사됐다. 이는 호텔스닷컴이 지난해 공개한 호텔 가격 지수(Hotel Price Index) 평균가인 25만5000원(도쿄), 19만9000원(오사카)과 비교해 높은 수준이다.

계절이 반대인 지역으로 떠나는 ‘시즌 스위칭(season switching)’ 여행에 대한 관심도 두드러졌다. 멜버른(+60%), 시드니(+30%), 두바이(+85%)에 대한 검색량이 전년 대비 큰 폭으로 증가했다.

한편 호텔스닷컴은 설 연휴를 맞아 국내외 숙박 예약을 대상으로 한 시즌 한정 새해 프로모션을 선보인다고 밝혔다. 이번 프로모션은 1월 6일부터 2월 2일까지 진행되며, 숙박 적용 기간은 2026년 9월 13일까지로 설 연휴 이후 여행 계획에도 활용할 수 있다.

호텔스닷컴 모바일 앱과 홈페이지를 통해 숙박을 예약하는 고객을 대상으로 추가 쿠폰도 제공된다. 해당 쿠폰은 1월 6일부터 1월 20일까지 사용 가능하며, 쿠폰 코드 ‘HAPPYLNY’를 입력해 20만원 이상 결제 시 최대 3만 원까지 할인 혜택을 받을 수 있다.