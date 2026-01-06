‘바이우비즈’ 상업화 권리 확보 유럽 직접 판매 4종으로 늘어

삼성바이오에피스가 마케팅 파트너사인 바이오젠으로부터 안과질환 치료제 ‘바이우비즈(Byooviz·사진)’의 유럽 상업화 권리를 반환받고, 유럽 시장에서 직접 판매를 개시한다.

삼성바이오에피스는 6일 “바이오젠으로부터 바이우비즈의 유럽 판권을 반환받아 올해부터 유럽 지역에서 상업화를 직접 진행한다”고 밝혔다. 바이우비즈는 글로벌 제약사 ‘제넨텍’이 개발한 루센티스의 바이오시밀러로, 습성(신생혈관성) 연령유관 황반변성, 당뇨병성 황반부종 등 다양한 안과질환 치료에 사용된다. 그동안 유럽에서는 바이오젠을 통해 판매돼 왔다.

이번 직접 판매 전환은 삼성바이오에피스가 지난해 10월 바이오젠과의 협의를 통해 유럽 판권 반환 계획을 밝힌 데 따른 후속 조치다. 이에 따라 삼성바이오에피스는 개발과 허가에 이어 유럽 시장 내 상업화까지 전 과정을 직접 수행하게 됐다.

삼성바이오에피스는 앞서 2023년 희귀질환 치료제 ‘에피스클리(Epysqli)’를 시작으로, 골질환 치료제 ‘오보덴스’와 ‘엑스브릭(Obodence ·Xbryk)’ 등을 유럽에서 직접 판매하며 상업화 경험을 축적해 왔다. 이번 바이우비즈의 직접 판매 개시로 유럽 내 직접 판매 제품은 총 4종으로 확대됐다.

회사는 그간 축적해 온 상업화 역량이 직접 판매 포트폴리오 확대로 이어졌다는 점에서 이번 조치가 의미가 크다고 설명했다. 삼성바이오에피스는 향후에도 기존의 개발·임상·허가 중심 사업 모델에서 나아가 상업화 영역까지 사업 수행 범위를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

린다 최 삼성바이오에피스 커머셜본부장(부사장)은 “바이우비즈의 유럽 직접 판매 개시는 삼성바이오에피스가 유럽 시장에서 상업화 역량을 한 단계 확장하는 계기가 될 것”이라며 “의료현장 및 의료진과의 긴밀한 소통을 통해 환자들의 바이오시밀러 치료 접근성 제고를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다. 홍석희 기자