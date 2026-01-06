[헤럴드경제DB]
[헤럴드경제DB]

[헤럴드경제=김영철 기자] 일본 혼슈 서부 시마네현에서 6일 오전 10시18분께 규모 6.2의 지진이 발생했다고 일본 기상청이 발표했다.

기상청은 지진에 따른 쓰나미(지진해일) 우려는 없다고 전했다. 진원 깊이는 약 10㎞로 추정됐다.


yckim6452@heraldcorp.com