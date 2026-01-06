577억원 투입해 농민 삶의 질 제고 농촌 왕진버스 등 의료 서비스 확대

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 올해 농정시책을 먹거리와 건강, 농업인의 삶의 질 향상에 중점을 두고 577억원을 투입해 군민 체감형 시책을 추진한다.

울주군은 ▷농가 소득 안정 265억원 ▷미래농업 육성 12억원 ▷농업 경쟁력 강화 140억원 ▷농업기반시설 확충 160억원을 확보해 농정시책을 추진한다고 6일 밝혔다.

먼저, 어린이·직장인 먹거리 복지를 확대한다. 울주군 내 초등학교 1~2학년 2300명을 대상으로 국내산 과일을 주 1~2회, 연간 30회 제공하는 어린이 과일간식 지원사업을 추진한다. 또 중소기업 근로자가 외식업종에서 결제한 금액의 20%(월 최대 4만원)를 지원하는 직장인 든든한 점심밥 지원사업도 시행한다.

‘농촌 왕진버스’도 기존 1개소에서 4개소로 확대해 의료 취약지역인 언양, 삼남·삼동, 웅촌, 상북 지역 주민들에게 한방진료 및 물리치료 서비스를 제공한다.

여성농업인 건강검진 대상도 기존 400명에서 578명으로 확대한다. 올해 대상자는 짝수년도에 출생한 51~80세의 농업경영체 등록 여성농업인이다. 근골격계, 심혈관계질환 등 여성농업인 취약 질환에 대한 건강검진과 예방상담을 지원한다.

농업용 드론 지원사업도 노동력 절감과 병해충 방제 효율을 높이기 위해 방제면적을 2500㏊까지 확대하고, 텃밭상자 보급사업도 기존 380세트에서 올해 500세트로 확대한다.

또 울주군에서 생산한 농산물을 소비자와 학교 등에 공급하기 위해 ‘울주 먹거리통합지원센터’를 올해 준공 목표로 울주군 삼남읍 상천리 463-1번지 일원에 건립한다.