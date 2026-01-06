평가대상, 283개 현장·366개 참여자 국가철도공단 등 42곳 우수 등급 평가

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국전력공사, 두산건설, ㈜서한, ㈜호반산업 등 발주청 1곳과 시공사 5곳이 국토교통부가 진행한 공공 건설공사 참여자에 대한 ‘2025년 안전관리 수준평가’에서 ‘매우우수’ 등급을 받았다.

6일 국토교통부가 발표한 공공 건설공사 참여자(발주청, 시공자, 건설사업관리용역사업자)에 대한 2025년 안전관리 수준평가 결과에 따르면 한국전력공사(발주청)와 두산건설, ㈜서한, ㈜호반산업, 동부건설㈜, 남양건설㈜이 매우우수로 평가됐다.

안전관리 수준평가는 건설공사 참여자의 자율적인 안전관리 활동을 제고하기 위해 ‘건설기술 진흥법’ 제62조제14항에 따라 2017년부터 실시하고 있으며, 2019년부터는 평가결과를 대외적으로 공개하고 있다. 평가대상은 총공사비 200억원 이상의 공공발주 건설공사 참여자(공기 20% 이상 건설현장을 보유한 발주청, 시공자, 건설사업관리용역사업자)로, 평가는 위탁기관인 국토안전관리원에서 실시한다. ▷안전전담 조직구성 ▷관련 법령에 따른 업무수행 ▷자발적 안전점검 활동 ▷위험요소 확인 및 제거 지원 활동 등 153개 세부지표와 건설현장 사망자수를 평가한 후 평가등급위원회의 심의를 거쳐 5개 등급으로 산정했다.

올해 평가대상은 283개 현장의 366개 참여자였으며, 매우 우수로 평가받은 6개 참여자 외에도 42개 참여자가 ‘우수’, 42개 참여자는 ‘매우 미흡’한 것으로 평가를 받았다.

이번 평가에서 평가대상을 민간공사로 확대하기 위해 대한건설협회를 통해 23개 시공자의 참여를 요청했으나, ㈜모아주택산업 1개업체만 참여해 ‘보통’ 평가를 받았다.

한국전력공사는 2023년 보통, 2024년 우수 평가에 이어, 자발적인 안전 활동을 지속 강화함에 따라 2년 연속 소관 건설현장에서 ‘사망사고 제로’를 달성해 올해 매우 우수 평가를 받았다.

국가철도공단은 2023년 미흡, 2024년 매우 미흡 평가를 받았으나, 점수공개 이후 강도 높은 안전활동 쇄신을 통해 지난해에는 우수 평가를 받았다.

반면 평택시청 및 부산광역시교육청은 안전경영 관심도, 안전관리 조직, 자발적 안전활동 등이 부족하여 2년 연속 ‘매우 미흡’으로 평가를 받았다.

시공자 중에서는 현대엔지니어링 주식회사가 2024년 매우 높은 평가점수에도 불구하고 1명의 사망사고로 인해 우수 평가 받았고, 지난해에는 다수의 사망자가 발생하는 사고로 인해 매우 미흡 평가를 받는데 그쳤다.

안전관리 수준평가 결과는 발주청 중 국가 공기업인 경우 공공기관 안전관리 등급제를 통해 공공기관 경영평가에 반영되고 있으며, 시공자의 경우 시공능력평가액 산정시 신인도평가의 평가항목으로 반영되고 있다.

박동주 국토부 건설안전과장은 “안전관리를 소홀히 하는 주체에게는 명확한 책임을 묻고, 안전관리에 힘쓰는 주체에게는 합당한 보상을 부여하기 위해, 안전관리 수준평가의 평가대상과 결과 활용을 지속 확대해 나갈 계획”이라며 건설공사 참여자에게 건설현장의 안전관리에 대한 적극적인 협조를 당부했다.

안전관리 수준평가 결과와 제도 운영에 대한 자세한 사항은 건설공사 안전관리 종합정보망 누리집에서 이날부터 확인할 수 있다.