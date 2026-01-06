패션 디자이너 ‘로버트 운’ 협업…희소성·상징성 겸비

[헤럴드경제=강승연 기자] 디아지오코리아의 스카치 위스키 브랜드 조니워커가 2026년 설 명절을 기념해 ‘조니워커 블루 말띠 에디션(사진)’을 한정 출시한다고 6일 밝혔다.’

조니워커 블루 십이간지 에디션’은 매년 그해를 상징하는 동물과 예술적 영감이 결합된 특별한 디자인을 선보인다. 올해는 홍콩 출신으로 런던에서 활동하는 세계적인 패션 디자이너 ‘로버트 운 (Robert Wun)’과 협업했다.

올해 한정 에디션은 말을 모티브로 낙관적인 에너지를 표현했다. 희귀한 원액으로 완성된 특별한 블렌딩으로 희소성과 소장 가치도 겸비했다. 행운과 번영을 기원하는 새해 선물로 제격이다.

특히 현재 운영이 중단된 ‘유령 증류소(Ghost Distillery)’의 원액을 비롯해 조니워커 증류소의 오크통 중에서 1만개당 하나의 비율로 엄선된 최고급 캐스크의 원액만 사용했다. 블루 라벨 특유의 벨벳처럼 부드럽고 생동감 넘치는 풍미를 전한다.

디아지오코리아는 십이간지 에디션 최초로 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점 ‘더 크라운’에서 1월 9일부터 1월 22일까지 팝업스토어를 운영한다. 에디션을 구매하면 스탬프와 아크릴 액자, 금색 숫자 스티커가 포함된 ‘셀프 스탬프 세트’ 외에 글랜캐런 잔 등을 증정한다.

정동혁 디아지오코리아 마케팅 상무는 “이번 조니워커 블루 말띠 에디션이 설 명절에 용기와 새로운 시작을 위한 희망을 전할 수 있는 가장 상징적인 선물이 되기를 바란다”고 전했다.

한편 제품은 750㎖, 도수는 46도다. 대형마트, 백화점, 리쿼샵, 일부 편의점 및 카카오톡 선물하기 등으로 구매할 수 있다.