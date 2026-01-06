2025년 3회차 우수환경교육 프로그램 2건 신규 지정, 2028년까지 인증 유지 기후·식량·환경보건 아우르는 지역 기반 환경교육 성과… 총 5건 보유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기) 환경교육센터에서 운영 중인 ‘기후위기와 식량난: 지구요리사’와 ‘화학물질과 환경보건’ 프로그램이 환경부 ‘2025년 3회차 우수환경교육 프로그램’으로 신규 지정됐다.

구는 환경부 인증 우수환경교육 프로그램을 지역 여건에 맞게 운영하며 생활 밀착형 환경교육을 이어가고 있다.

우수환경교육 프로그램 지정제는 환경부가 프로그램의 친환경성, 교육적 우수성, 안전성 등을 종합적으로 심사해 지정하는 국가지정 제도다. 우수환경교육 프로그램으로 지정될 경우 환경교육법 제9조제3항에 따라 지정서 발급과 현판 및 부착물 등이 지원돼 공신력 있는 환경교육 프로그램으로 공식 인증을 받게 된다.

이번에 지정된 두 프로그램은 2028년까지 인증이 유지된다. 이번 지정으로 중랑구 환경교육센터는 2024년 인증받은 ‘미니미니빔 대소동’, 2023년 인증받은 ‘모여라! 중랑구 동물친구들’, ‘기후위기요원의 숨겨진 비밀’에 이어 총 5건의 우수환경교육프로그램을 보유하게 됐다.

‘기후위기와 식량난: 지구요리사’는 초등학교 고학년을 대상으로 기후위기와 식량 문제의 연관성을 이해하도록 구성된 프로그램으로, 보드게임 ‘초록요리사’와 채식 레시피 기획 활동을 통해 지속가능한 먹거리 전환에 대한 실천 방안을 모색한다. ‘화학물질과 환경보건’은 성인을 대상으로 일상 속 화학물질로 인한 환경보건 문제를 살펴보고, 샴푸바 만들기 체험을 통해 화학물질 사용을 줄이는 친환경 생활 실천과 책임 있는 소비 행동을 유도한다.

류경기 중랑구청장은 “이번 우수환경교육 프로그램 지정은 지역의 일상과 밀접한 주제를 환경교육으로 풀어낸 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 기후위기, 먹거리, 환경보건 등 주민의 삶과 맞닿은 환경 이슈를 실천 중심의 교육으로 확산해 나가겠다”고 말했다.