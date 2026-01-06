[헤럴드경제=도현정 기자]유엔 안전보장이사회(안보리)가 5일(현지시간) 미국의 베네수엘라 공격 사태를 논의하기 위한 긴급회의를 열었다.

이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 회의에선 안보리 상임이사국인 미국과 중국·러시아가 미군에 의한 니콜라스 마두로 대통령 부부의 체포·압송을 두고 상반된 입장을 보였다.

미국의 마이크 왈츠 주유엔 대사는 마두로 대통령의 ‘마약 테러리즘’ 혐의를 강조하면서 “그는 사법 정의로부터 도주한 사람이자, 잔혹한 외국 테러조직의 수장”이라고 말했다.

또 2024년 대선 개표 부정 논란을 거론하며 “그(마두로)는 불법적인 대통령이었다. 그는 수년 동안 (합법적인) 국가 원수가 아니었다”고 주장했다. 마두로가 정상적인 주권국 정상이 아니라는 주장으로, 작전에 대한 국제법 위반 논란을 희석하려는 취지로 해석됐다.

반면 중국은 미국이 “베네수엘라의 주권, 안보, 그리고 합법적 권리와 이익을 짓밟았다”며 “미국의 일방적이고 불법적이며 패권적인 행위에 깊은 충격을 받았으며, 이를 강력히 규탄한다”고 밝혔다.

러시아도 “모든 국제법적 규범을 위반한 미국의 베네수엘라에 대한 무력 침략 행위를 단호히 규탄한다”며 회의장과 멀지 않은 뉴욕의 법정에 출두한 마두로 부부를 “즉각적으로 석방하라”고 촉구했다.